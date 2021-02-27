«2 بس علشان ياخدوا حقهم».. وسائل بديلة لمنع الحمل بعيدا عن الهرمونات

القاهرة - سمر حسين - صحة

ترغب بعض السيدات في الاعتماد على الوسائل الطبيعية التي تساعد على تأخير الحمل دون اللجوء إلى الوسائل الهرمونية، وتتعدد الطرق الطبيعية المستخدمة التي تساعد على منع الحمل كما أوردها الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء و التوليد و العقم بالقصر العيني، لـ«هُن».

وجاءت الوسائل الطبيعية لمنع الحمل كالتالي:

الرضاعة الطبيعية المطلقة

ويمكن اتباعها أول ستة أشهر بعد الولادة فقط، في حال لم تأت الدورة الشهرية، أو عند رضاعة الطفل كاملا من حليب الثدي دون تغذيته من الرضاعات الاصطناعية.

الوسيلة الثانية فترة الأمان

الابتعاد عن العلاقة الزوجية فترة التبويض، وتحتاج إلى حساب وقت الخصوبة، حيث يمكن للحيوانات المنوية البقاء على قيد الحياة في الرحم أو قناتي فالوب لمدة تصل ما بين خمسة إلى سبعة أيام هذا يعني أن هناك فرصة كبيرة لحدوث الحمل بعد الجماع في الأسبوع الذي يسبق عملية الإباضة.

تتطلب هذه الوسيلة الطبيعية لمنع حدوث الحمل، أن تقوم المرأة بحساب أيام الخصوبة، ثم تسجيلها في ورقة خارجية.

وسيلة الانسحاب

وهى عبارة عن القذف خارج المهبل، من الوسائل الطبيعية الاخرى التي تساعد على عدم حدوث الحمل، وتتطلب وسيلة الانسحاب القدرة على ضبط النفس، والسيطرة على المشاعر، والتفكير أثناء الجماع.