الامارات | دراما رمضان 2021.. الكوميديا تتراجع في مصر وتحضر خليجياً

شكرا لقرائتكم خبر عن دراما رمضان 2021.. الكوميديا تتراجع في مصر وتحضر خليجياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع اقتراب شهر مضان 2021، بدأت تتضح ملامح الموسم الدرامي، خصوصاً بعد أن استطاع عدد غير قليل من الأعمال أن يحجز مكانه على خريطة العرض التلفزيوني. ووفق ما تم الإعلان عنه حتى الآن، يشهد الموسم الجديد سيطرة واضحة لأعمال «الأكشن» والدراما الاجتماعية، مع تراجع للأعمال الكوميدية التي كانت لها حضور بارز في المواسم الدرامية الرمضانية الماضية، حيث لا تتضمن الخارطة الرمضانية حتى الآن سوى عدد محدود جداً من المسلسلات الكوميدية مقارنة بالأعوام الماضية، من أبرزها مسلسل «الأب المثالي» من بطولة الفنان علي ربيع، وتأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج معتز التوني، ومسلسل «المدينة» للفنانة دنيا سميرغانم، ويشاركها بطولة العمل والدتها دلال عبدالعزيز، وعمرو وهبة، وشيماء سيف، وإسلام إبراهيم، وهو من تأليف هشام جمال، وعمرو وهبة، وإخراج هشام جمال، كما ترددت أخبار عن مشاركة مسلسل «المؤسسة» في المنافسة، وهو من بطولة الفنان بيومي فؤاد، وإخراج أحمد الجارحي، ومن تأليف عبدالرحمن جاويش، وعمر أيمن، وبدر نور. في حين لم تحسم بشكل قاطع مشاركة الفنانين مصطفى خاطر ومحمد سلام ومحمد ثروت في الموسم بأعمال جديدة.

نجوم تخلوا عن الكوميديا

اللافت أن تراجع الأعمال الكوميدية يأتي في ظل مشاركة عدد من نجوم الكوميديا في موسم رمضان 2021، ولكنهم اختاروا الظهور في أعمال بعيدة عن الكوميديا، في مقدمتهم الفنان الكبير يحيى الفخراني الذي يعود هذا العام بعد غياب عامين من خلال مسلسل «نجيب زاهي ذركش»، الذي يجمعه من جديد بالكاتب عبدالرحيم كمال، وابنه المخرج شادي الفخراني، ويجسد في العمل دور محامٍ ودكتور جامعي من عائلة أرستقراطية، وله أربعة أبناء يعانى من جحودهم، ويشارك في بطولة المسلسل الفنانين أنوشكا، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وكريم عفيفي. يشهد الموسم المقبل أيضاً عودة الفنان أحمد مكي، الذي ارتبط ظهوره في رمضان بأعمال كوميدية من أبرزها «الكبير قوي» و«خلصانة بشياكة»، ولكنه يظهر هذا العام من خلال الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، الذي يستكمل استعراض بطولات الجيش المصري بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول خلال عرضه في شهر رمضان 2020، ويشارك في البطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وهو من إخراج بيتر ميمي.

كذلك اختارت الفنانة ياسمين عبدالعزيز أن تظهر في رمضان المقبل في عمل اجتماعي بعنوان «اللي مالوش كبير»، وهو أول عمل مشترك لها مع الفنان أحمد العوضي بعد زواجهما، ويشاركهما البطولة الفنانون دينا فؤاد وأحمد العوضي ودنيا عبدالعزيز وخالد الصاوي، وآخرون، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري. أما الفنان أحمد حلمي، فكشف خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني عن عودته إلى الدراما التلفزيونية في 2021 بعد توقف يقارب 30 عاماً.

الكوميديا الخليجية.. حاضرة

على العكس من الدراما المصرية، تشهد الساحة الخليجية الإعلان عن اتجاه عدد من النجوم لتقديم أعمال كوميدية في الموسم المقبل، من الفنانة حياة الفهد، التي أعلنت عن مشاركتها في الموسم الرمضاني بمسلسل اجتماعي كوميدي هو «مارغريت» وتأجيل مسلسل «عرش الطاووس» الذي كانت أعلنت عنه سابقاً، ويشارك في البطولة حسن البلام وسعاد علي وزينب غازي ونواف النجم وبشار الشطي وحمد العماني، وهو من تأليف الأخوين علي ومحمد شمس ومن إخراج باسل الخطيب.

ومن المتوقع أن يشهد رمضان المقبل عودة الفنان داوود حسين للكوميديا بعد ثلاث سنوات من تقديم أدوار الشر، وذلك من خلال مسلسل جديد من تأليف الكاتب والمنتج بندر السعيد بعنوان «بوطار»، ويشارك فيه الفنان إبراهيم الحربي، ومحمد العجيمي، وعبير الجندي، وغيرهم، وهو من إخراج ثامر العسلاوي.

أما الفنان عبدالناصر درويش فيشارك في الموسم المقبل بمسلسل سيت كوم كوميدي جديد يحمل اسم «علاء الدين»، ويجسد 30 حكاية مختلفة، وهو من تأليف جمال سالم، ومن إخراج بطال سليمان، ويشارك فيه نخبة من الفنانين منهم أحمد العونان، وسلطان الفرج، وعلي التميمي، وأحمد الجسمي، ونيفين ماضي.

- أحمد حلمي يعود للدراما التلفزيونية بعد توقف يقارب 30 عاماً.

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