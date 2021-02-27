الامارات | #النصف_الحلو.. «ستيف مادن» لإطلالة صباح هادئ ودافئ

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. «ستيف مادن» لإطلالة صباح هادئ ودافئ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 فبراير 2021

يمنحنا الطقس في هذه الأيام إحساساً بالهدوء والسكينة، وأول ما يتبادر إلى أذهاننا هو جلسة دافئة مع مشروب ساخن وأحذية مريحة! ولهذا أطلقت «ستيف مادن» مجموعة من الأحذية ذات التصاميم العملية والمريحة والتي تمنحك إطلالة أنيقة. وتتسم التشكيلة بطابع عصري وبسيط يسهل تنسيقه مع مختلف الستايلات والأزياء، كما تتوافر بألوان رئيسة مثل الأسود والبني، والتي لا يمكن لأي سيدة الاستغناء عنها.

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