الامارات | #النصف_الحلو.. iS Clinical لتنظيف البشرة.. تجربة عناية فاخرة

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. iS Clinical لتنظيف البشرة.. تجربة عناية فاخرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 فبراير 2021

يعدّ تنظيف البشرة خطوة أساسية وضرورية في أي روتين للعناية، وقد لا يكفي تنظيف البشرة مرة واحدة خاصة في الأجواء الحارة أو مع استخدام مستحضرات التجميل بشكل مكثف. تقدم العلامة التجارية iS Clinical لمنتجات العناية الفاخرة فائقة الجودة مجموعة التنظيف الثلاثية التي تتكون من ثلاثة منتجات فعالة متعددة الاستخدامات تمنح بشرة الوجه تجربة عناية محترفة تترك البشرة نظيفة وملساء ومرطبة بعمق مع شعور رائع بالانتعاش، بالإضافة إلى العناية الفائقة بمشكلاتها الشائعة.

المجموعة الجديدة من iS Clinical مناسبة لجميع أنواع البشرة من مختلف الأعمار وللجنسين، وهي مركّب التنظيف Cleansing Complex، غسول الوجه المنظف بالعسل Warming Honey Cleanser، والكريم المنظف Cream Cleanser، وهي ثلاثة منتجات تحتوي على مستخلصات نباتية قوية وفعالة لتقشير البشرة، بينما تعمل عملية تنظيف البشرة متتابعة الخطوات على ترطيب البشرة وحمايتها لتطلق توهجها الفريد وإشراقتها النضرة.

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