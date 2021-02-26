5 علامات لـ«الشامة» قد تنذر بالسرطان

القاهرة - سمر حسين - الشامات هي نوع شائع من حالات نمو الجلد قد تظهر على هيئة بقع صغيرة باللون البني الداكن، وتنتج من مجموعات من الخلايا الصباغية.

وبحسب ما ذكره موقع «webmd»، فإن معظم الأشخاص لديهم بين 10 و40 شامة في المتوسط، وقد تختفي بعد مرور الزمن.

وقد يخشى البعض أن تكون الشامة، دليلا على وجود خلايا سرطانية، إلا أن معظم الشامات غير ضارة، لكن يفضل مراقبتها لاكتشاف كونها حميدة أم إنها دليل على وجود سرطان.

الفرق بين «الشامة» الطبيعية والدالة على السرطان

من جانبه، أكد الدكتور حسن الفكهاني استشاري الأمراض الجلدية، أن احتمالية إصابة الأشخاص بالشامة كعلامة على السرطان، أكثر لدى الأوروبيين أو أصحاب البشرة ناصعة البياض، ونادرا ما تظهر لدى ذوات البشرة الداكنة.

وكشف استشاري طب الجلدية لـ«هن»، علامات عدة إذا ظهرت على الشامة، عليك التوجه للطبيب فورًا، وهما كالتالي:

- وجود زيادة في حجم الشامة أو الحسنة.

- زيادة في عدد الشامات بشكل مفاجئ.

- أن يعلو حجمها عن سطح الجلد.

- أن يتغير لونها إلى الأغمق.

- أن يصبح شكلها غير منتظم عن شكلها الدائري أو البيضاوي المعتاد.

أعراض الشامة الطبيعية

عادًة ما تكون الشامة الطبيعية عبارة عن بقعة بنية اللون، لكن قد تظهر بأحجام وألوان مختلفة، وتتميز بالآتي:

اللون والنسيج

يمكن أن تكون الشامات بلون أسود أو أسود مصفر أو أحمر أو أزرق أو وردي.

ويمكن أن تكون ملساء أو مجعدة أو مسطحة أو بارزة.

وقد تحتوي على شعر ينمو من داخلها.

الشكل والحجم

معظم الشمات تكون بيضاوية أو مستديرة الحجم.

عادةً ما يبلغ حجم قطر الشمات أقل من 6 مليمترات

يمكن أن تكون الشمات التي تظهر عند الولادة (الوحمات الولادية) كبيرة جدًا في الحجم، وتغطي مناطق كبيرة في الوجه أو الجذع أو الطرف.

أن تظهر الشامات في أي مكان في جسدك، بما في ذلك فروة الرأس والإبطين وتحت أظافرك وبين أصابع يدك وأصابع قدمك.

يظهر لدى بعض الأشخاص من 10 إلى 40 شامة.