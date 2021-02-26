مؤسس «أمهات مصر» لأولياء الأمور: التزموا بالإجراءات الاحترازية ولا داعي للتكدس

القاهرة - سمر حسين - ماما

وجهت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، عدة رسائل لأولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي، قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول صباح غد السبت، وكذلك طلاب الجامعات المصرية.

وشددت «عبير»، في بيان لها، على ضرورة التزام جميع الطلاب بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتعقيم للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك عدم احتكاك الطلاب ببعضهم البعض، حفاظا علي صحتهم.

عدم التكدس أمام اللجان

وطالبت الأمهات بعدم التواجد أمام اللجان انتظارا لأبنائهن وخلق زحام وتكدس، الأمر الذي قد يؤدي لاصابتهم بفيروس كورونا، مناشدة بتحمل المسئولية وان يكونوا على وعي كافِ.

وأشارت إلى وزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية والمدارس بضرورة التشديد على الإجراءات الاحترازية وتهوية اللجان والتشديد على التباعد الاجتماعي بين الطلاب وتقليل أعدادهم، ومتابعة أي معوقات قد تواجههم عند أداء الامتحان علي جهاز التابلت.

ووجهت «عبير» حديثها لطلاب الصف الأول الثانوي وطلاب الجامعات، قائلة: «حافظوا علي نفسكم والتزموا بالإجراءات الاحترازية وتعليمات الوزارة جيدا، ولا داعي للقلق».

انطلاق الامتحانات غدا

والجدير بالذكر أنه تنطلق غدًا السبت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي إلكترونيا داخل المدارس، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادتي اللغة العربية والأحياء.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يحق لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المتواجدين خارج البلاد ومسجلين بالمدارس المصرية، ولمن استلم الأكواد الخاصة بالامتحان واسم المستخدم والمرور، الدخول على منصة الامتحان من خارج البلاد.

وأضافت الوزارة، أنه يجب على الطلاب التواصل مع المدارس الخاصة بهم وإخطارهم بالموقف للسماح لدخولهم الامتحان الإلكتروني.