"تعاني نقصا بالحديد؟".. إليك 5 مصادر نباتية ضفها إلى نظامك الغذائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد الحديد معدنًا هامًا يحتاجه جسم الإنسان لأداء وظائف الجسم المختلفة، كما أنه يلعب دورًا رئيسيًا في إنتاج الدم ونموه وتطوره، ويتعلق بصحة الحيض والصحة الإنجابية، ورغمًا من ذلك إلا أنه يظل نقص الحديد هو الأكثر شيوعًا بين نقص المغذيات على مستوى العالم.

ويفترض الكثير من الناس أن مصادر الحديد قليلة جدًا عندما يتعلق الأمر بنظام غذائي نباتي، وفي هذا الإطار قدم موقع timesnownews قائمة بأفضل مصادر نباتية تمد الإنسان بالحديد، ويمكن إضافتها للنظام الغذائي، وهي كما يلي:

-البقول

هي عنصر أساسي في معظم البيوت وهي أحد المكونات الرئيسية لنظام غذائي نباتي، فالبقول غنية بالكربوهيدرات والبروتين والحديد، كما أنها توفر العناصر الغذائية الصحيحة، ولذلك ينصح بتضمين وعاء من البقول في نظامك الغذائي كل يوم.

-الفواكه المجففة

تحتوي الفواكه المجففة مثل الزبيب والتمر وغيرها على نسبة عالية من الحديد، هم فقط من أكثر مصادر المعادن صحة للجسم، فهي تساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء والحفاظ على صحة الجسم.

-الخضار الورقي الأخضر

الخضار الورقي مثل السبانخ وغيرها كلها مصادر غنية بالحديد، في حين أن بعض هذه الخضروات متوفرة فقط بشكل موسمي، فإن البعض الآخر متاح على مدار العام ويجب أن تكون جزءًا منتظمًا من النظام الغذائي للفرد.

-الخبز الكامل

يعتبر خبز القمح الكامل أيضًا مصدرًا جيدًا للحديد، خاصةً للنباتيين، فيجب عليك تضمين الخبز الكامل في نظامك الغذائي، ويمكن أن تحل أيضًا محل الخبز العادي المصنوع من القمح أو الدقيق المكرر.

-الحبوب المُسبقة

نظرًا لوجود القليل من مصادر الحديد عندما يتعلق الأمر بنظام غذائي نباتي، فإن الحبوب المفقودة بالحديد متوفرة في السوق، مما يساعد على تعويض احتياجات الجسم من الحديد.