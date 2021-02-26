مع الرضاعة.. نصائح مهمة لإدخال الطعام لطفلك للمرة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

إدخال الطعام لطفلك للمرة الأولى، ليس بالأمر الصعب، ولكن إذا اتبعتِ الطرق الصحيحة لذلك، بمجرد وصول الطفل لعمر 6 أشهر تبدأ مرحلة جديدة للطفل وهي تذوق شيء آخر بخلاف لبن الأم.

يقدم أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة ادكتور أشرف قاسم عبر صفحتة على "فيسبوك"، عدة نصائح للأمهات، وتأتي في مقدمة هذه النصائح قاعدة 1 × 3، أي أن تجرب الأم لطفلها نوع واحد فقط لمدة 3 أيام، وتتابع حالة الطفل بعدها، وهل هناك علامات للحساسية أو الإمساك، وفي حالة حدوث طفح جلدي أو تورم يجب استشارة الطبيب.

- قدمي وجبة الأكل 3 مرات في اليوم بحيث لا تتعدى 3 معالق صغيرة.

- يتم تقديم الطعام مسلوق ومهروس ومخفف بماء مفلتر أو حليب صناعي أو لبن الأم.

- في حالة رفض الطفل لنوع طعام معين لا تعطيه إياه وقدميه مرة أخرى بعد عدة مرات.

- الإسهال والإمساك عند بداية إدخال الطعام، أمر طبيعي ووارد، وذلك لأن الجهاز الهضمي للطفل يستكمل نضجه.

- عند تناول الطعام يجب أن يكون الطفل بوضع الجلوس حتى لا يُصاب "بالشرقة".

- تقل الرضاعة تدريجياً مع دخول الطعام ويزداد إحساس الطفل بالشبع.

- اجعلي مقياسك لنمو طفلك ليس عدد مرات تناوله للطعام، فلكل طفل طبيعته، المقياس لنمو طفلك هو متابعة وزنه وزيادته بشكل طبيعي.

- مسموح لحد 60 مل من الماء يومياً لتسهيل الهضم وتجنب الإمساك وللمساعدة على البلع.

- احرصي على تقديم الفواكه الغنية بالحديد وذلك لنقص الحديد بلبن الأم.