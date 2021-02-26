كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 فبراير 2021 10:47 مساءً - يُعد اللون الأسود من أجمل وأبرز الألوان في عالم الأزياء، إذ يحرص مصممو الأزياء العالميون على تصميم قطع أزياء تحمل اللون الأسود، سواء للإطلالات الكاجوال، أو الرسمية أو فساتين السهرات.

ويتميز الفستان الأسود بأنه من قطع الأزياء المفضلة لدى الكثير من النساء، إذ لا تخلو خزانة أي امرأة من فستان أسود أنيق، سواء كان طويلاً أم قصيراً أم ميدي.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" أجمل تصميمات فساتين ميدي أسود لربيع 2021، من أشهر الماركات العالمية، لتستوحي منها إطلالة جذابة ومميزة بالأسود.



فستان أسود ميدي من Hermès

فستان أسود ميدي من Hermès



قدمت ماركة Hermès العديد من التصميمات الأنيقة لفساتين سوداء ميدي لربيع 2021، أعجبنا منها هذا التصميم المميز، لفستان ميدي أسود ذي تصميم على شكل نقوش مربعة بارزة ولامعة، فيما صُمم بتوب بدون أكمام مع رقبة دائرية ضيقة، مع تنورة ميدي بتصميم ماكسي.

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فستان أسود ميدي من Maryling

فستان أسود ميدي من Maryling



لإطلالة كلاسيكية أنيقة بفستان ميدي أسود، قدمت ماركة Maryling هذا التصميم الأنيق، لفستان أسود من الشيفون المبطن، مع الخيوط الرفيعة على التنورة والصدر.

وصُمم الفستان من توب بأكمام طويلة وواسعة غير مبطنة، مع ياقة صغيرة وتنورة ميدي بتصميم A line، مع حزام رفيع على الخصر من الجلد البني الداكن.



فستان أسود ميدي من Drome

فستان أسود ميدي من Drome



لإطلالة أكثر فخامة بفستان ميدي أسود، قدمت ماركة Drome تصميماً أنيقاً لفستان أسود من الجلد، مُصمماً من تنورة ماكسي ميدي ذات شق أمامي طويل يكشف أحد الساقين، مع توب بدون أكمام، ذي رقبة دائرية ضيقة.

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فستان أسود ميدي من Yohji Yamamoto

فستان أسود ميدي من Yohji Yamamoto



لإطلالة جريئة وغير تقليدية بالفستان الأسود الميدي، قدمت ماركة Yohji Yamamoto هذا التصميم المميز لفستان أسود ميدي كشكش، ذي توب بدون أكمام، وتنورة كشكش ميدي بتصميم A line.

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فستان أسود ميدي من Salvatore Ferragamo

فستان أسود ميدي من Salvatore Ferragamo



لإطلالة مسائية جذابة بالجلد الأسود، قدمت ماركة Salvatore Ferragamo هذا الفستان الأنيق، المُصمم من توب بدون أكمام ذي ياقة عريضة وفتحة صدر على شكل حرف V مع حزام على الخصر، أما التنورة فجاءت بتصميم ماكسي ذي شق أمامي.

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