ملابس شتوية للمحجبات 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 فبراير 2021 10:47 مساءً - مع اقتراب موعد انتهاء فصل الشتاء لعام 2021، لا تترددي -عزيزتي- في اعتماد خيارات مدونات الموضة في تنسيق الأزياء الناعمة والشتوية في مظهرك اليومي في بقية الموسم؛ لتتمتعي بأناقة دقيقة بقطع بسيطة.



إطلالات رياضية للشتاء من حنان الحكيم

حنان الحكيم باطلالة رياضية



تعتمد الكثيرات من الفتيات على الأزياء الرياضية في مظهرهن الشتوي، لذا تأنقت الإعلامية والبلوجر، حنان الحكيم، ببنطال ومعطف يكسوهما اللون الأسود، مع حذاء طويل وحجاب باللون البني، وفي إطلالة أكثر أناقة تزينت ببنطال ومعطف طويل يكسوهما اللون الأسود، مع بلوزة بيضاء وقبعة شتوية ناعمة.

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تنسيقات ناعمة لشتاء 2021 من سارة الدهيم

سارة الدهيم



تُعَدُّ الشابة الكويتية، سارة الدهيم، من المؤثرات في مجال الموضة والأزياء بشكل كبير؛ حيث تعتمد الكثير من الخيارات المميزة في مظهرها بشكل يومي، ولهذا العام أطلت ببنطال ومعطف طويل من المخمل الرمادي مع بلوزة وحجاب وحذاء باللون الأبيض، وفي إطلالة عملية ظهرت ببنطال الجينز الأزرق مع معطف البليزر باللون الأخضر، وبلوزة وحجاب وحذاء باللون الأبيض لأناقة عصرية، ولمظهر كلاسيكي ارتدَتْ قميصاً أبيض مع بنطال من الجينز الأزرق ومعطف بني مصمم من الجلد الكلاسيكي لأناقة ناعمة.

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إطلالات شتوية للحوامل من آية ماهر

آية ماهر باطلالة شتوية للحوامل



تحتار الكثيرات من المحجبات الحوامل في طرق تنسيق أزيائهن بحشمة وراحة مواكبة لكل موسم، وللشتاء الحالي يمكنك -عزيزتي- استيحاء بعض الأفكار من البلوجر المصرية، آية ماهر، حيث نسقت بنطالاً أسود مع بلوزة بيضاء من الصوف ومعطف ناعم أبيض، وأكملت مظهرها بإكسسوارات اللونين الأسود والأبيض لمظهر حيادي، واختارت في الإطلالة الثانية بنطالاً وبلوفر رياضيين باللون الرمادي، مع معطف طويل أبيض لخيار يومي مريح.

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سهر أيمن بأزياء شتوية للعمل

سهر أيمن باطلالة عملية في الشتاء



إن كنت من الفتيات مُحِبَّات المظهر المتجدد والأنيق في العمل، فيمكنك أن تستوحي من البلوجر المصرية، سهر أيمن، عدة خيارات عملية بسيطة؛ حيث تألقت ببنطال أبيض من الجينز مع بلوزة من الصوف الناعم مصممة باللون الأحمر البرغندي، ومزينة بحزام أسود من الجلد للخصر، وتزينت في الإطلالة الثانية ببنطال أسود وقميص أبيض تقليدي مع بلوڤر أزرق من الصوف، وأكملت مظهرها بحذاء وحقيبة من الجلد الأسود.

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