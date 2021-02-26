كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 فبراير 2021 10:47 مساءً - تعتبر التجاعيد من أولى علامات تقدم العمر، وتحدث عندما يفقد الجلد مرونته، وعلى الرغم من أن الجميع يصابون بالتجاعيد مع تقدمهم في السن، إلا أن بعض أنواع البشرة تكون أكثر عرضة لها، في حين أن البعض الآخر قد لا تظهر لديهم أي تجاعيد حتى في الستينيات والسبعينيات من العمر.



وتتمثل التجاعيد في ظهور الجلد حول العينين والجبهة وبالقرب من الشفتين، وعلى الرغم من أنه لا يمكنك منع التجاعيد تماماً، إلا أنه يمكنك الحفاظ على رطوبة بشرتك لتقليل هذه العيوب.



بالنسبة للأشخاص الذين جربوا العديد من الكريمات والمستحضرات ويبحثون عن حل طبيعي، فقد يكون زيت الزيتون هو الأفضل، إذ يعد من المرطبات المضادة للأكسدة، حيث يعمل كمحلول عضوي للتجاعيد والجفاف.

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أولاً: فوائد زيت الزيتون على البشرة

فوائد زيت الزيتون على البشرة



يعتبر زيت الزيتون مصدراً غنياً بفيتامين هـ وفيتامين د وفيتامين أ، وهي اللبنات الأساسية للتغذية الجيدة، كما أنه يحتوي على مركبات نباتية مثل التيروزول الذي يساعد على منع تلف القلب، وحمض الأولينوليك الذي ينظم دهون الدم ويقلل الالتهاب.



وبالإضافة إلى المكاسب الصحية كعنصر غذائي، يوفر زيت الزيتون أيضاً فوائد للبشرة، فهو عنصر نشط شائع في الكريمات والمستحضرات وزبدة الجسم ومصل الشعر، وذلك لأن الزيت يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على إبطاء الضرر التأكسدي الناتج عن الإجهاد للجلد.



كما أنه يشجع على تجديد الخلايا، مما يجعل البشرة تبدو منتعشة ويحافظ على مرونتها، ويمكن للأحماض الأمينية والفيتامينات الموجودة في زيت الزيتون أيضاً أن تخفف الضرر الناجم عن التعرض لأشعة الشمس.



وبشكل عام؛ يساعد استخدام زيت الزيتون على البشرة الجافة أو المتقدمة في السن في الحفاظ عليها ناعمة ورطبة.

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ثانياً: طريقة استخدام زيت الزيتون للتجاعيد حول الفم

زيت الزيتون للتجاعيد حول الفم



يعد زيت الزيتون من أفضل الوسائل التي يمكن استخدامها في علاج الكثير من مشاكل البشرة، ويمكنك وضعه قبل الذهاب إلى الفراش، لمساعدة الجلد على امتصاص العناصر الغذائية في الزيت بشكل أفضل.



أولاً: يجب غسل وجهك بمنظف معتدل، ويجب استخدام الأصابع الوسطى والبنصر فقط عند الغسل، لأنهما ألطف على الجلد.



ثانياً: خذي بضع قطرات من الزيت ودلكيه على الوجه مع الحرص على مسح الأصابع لأعلى وبعيداً، إذ تساعد هذه الحركة على منع الجلد من الانجراف إلى أسفل.



ثالثاً: يجب أن تكون خمس دقائق من التدليك كافية لتشجيع الزيت على التسرب إلى المسام، وتخلصي برفق من أي سوائل زائدة على الجلد، وحاولي عدم وضع الخدين على الوسادة أثناء النوم.



رابعاً: اتركي الزيت على الوجه لمدة 15 دقيقة، وبعد ذلك قومي بغسله وتجفيفه.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.