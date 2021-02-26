خلافات بسبب القايمة.. ألقوا بـ«طارق» من الطابق الثالث و«محمد»: الجوازة باظت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قائمة المنقولات الزوجية أزمة تواجه العروسين قبل إتمام عقد الزواج، فتعتبر بعض العائلات أنها الدليل الوحيد على إخلاص الزوج وتمسكه بزوجته، وعند رفض الإمضاء يمكن أن تصل إلى تهديد زواج العروسين وعدم اكتمال الفرحة.

ولكن في واقعة مختلفة تحولت جلسة الاتفاق بغرفة في شقة بمنطقة الوراق شمال محافظة الجيزة، إلى معركة طاحنة بسبب رفض شاب قائمة المنقولات الزوجية انتهت بوصول الشاب إلى مستشفى الشروق بالمهندسين بين الحياة والموت وقد تحطمت عظامه.

واتهم المجني عليه خطيبته وأسرتها بإلقائه من النافذة في الطابق الثالث، بسبب اعتراضه على التوقيع على قائمة منقولات الزوجية، حيث تطور الأمر إلى مشاجرة، إذ اعتدى أخوات خطيبته عليه بالضرب.

طارق: الجوازه مكملتش بعد كتب الكتاب علشان القايمة

خلافات مختلفة بسبب قائمة المنقولات الزوجية واجهت طارق.ح، 30 عامًا، يوم كتب الكتاب: «مكناش متفقين أن في قايمة هتتكتب وفجأة يوم كتب الكتاب كانوا عايزين يمضوني على قايمة بقيمة أعلى من قيمة مفروشات الشقة».

لم يتم الزواج بسبب قائمة المنقولات: «مكنتش متوقع اني لما أرفض أمضي على القايمة أنهم ممكن يفركشوا الجوازه بعد كتب الكتاب، لكن للأسف ده اللي حصل علشان شوية فلوس».

محمد: قائمة المنقولات دي بالنسبة ليا زي وصل الأمانة

وفي السياق ذاته، رفض شاب يدعى «محمد» إتمام الزواج بسبب قائمة المنقولات الزوجية فتعامل معها معاملة ايصال الإمانة كما ذكر اثناء حديثه لـ «هُن»: «قائمة المنقولات الزوجية دي حاجة ملهاش أي لازمة ومش ضمان لأي حقوق، ولما كان شرط أهل العروسة اللي اتقدمت ليها الإمضاء على القايمة رفض وكانت النتيجة أن الجوازه مكملتش».