بنت الأمراء والكويتية.. ظهور نادر لبنات يوسف شعبان «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لازالت الحالة الصحية، للفنان يوسف شعبان في تدهور، إثر اصابته مؤخرًا بفيروس كورونا، إلى أن تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وفقًا لتصريحات ابنته زينب، مؤكدة أن حالته غير مستقرة.

وتصدر الفنان القدير محركات البحث على مواقع الإنترنت، عقب نقله للمستشفى، بسبب تداول الأخبار والشائعات حول حالته الصحية.

ويرصد «هُن» أبرز ظهور لبنات الفنان القدير يوسف شعبان، في المناسبات المختلفة.

ظهور نادر لبنات يوسف شعبان

يوسف شعبان يعد واحدًا من النجوم الذي يفصل حياته الشخصية عن كاميرات الإعلام، حتى إنه لم يظهر تفاصيل حياته كثيرًا، أو بناته، فربما صدفة، أو ظهور نادر تظهر فيها إحدى فتيات الفنان، ويخطفن الأنظار بملامحهن وجمالهن البسيط.

زينب ابنته الكويتية

خلال العام الماضي، تصدر اسم الفنان يوسف شعبان، محركات البحث على الإنترنت، بعد ظهور ابنته زينب للمرة الأولى على الشاشة، عبر برنامج «ليالي الكويت».

وهي ابنة زوجته الرابعة، الكويتية إيمان الشريعان، التي تحدثت عن أبيها، قائلة: «رغم أنه فنان كبير لكنه متواضع، بحب أسمع منه واتكلم معاه، خصوصًا عن الفنانين المصريين»

وعن إمكانية مشاركة زينب ابنته لأبيها في عمل فني، أجاب الفنان بأنه أمر غير متاح حاليًا، لأن الفن يعتمد على الموهبة، قائلًا: «أنا مديهم مُطلق الحرية، لكن الفن موهبة، وبنتي برغم حلاوتها دي مش هورثها المهنة أو التمثيل، زي ما كتير بيعملوا».

صورة لابنته سيناء

وخلال العام الماضي، أيضًا، نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، صورة لابنة الفنان يوسف شعبان، من زوجته السابقة نادية إسماعيل شيرين، وهي ابنة الأميرة فوزية «سيناء»، خلال حفل زفافها.

الجدير بالذكر أن الفنان يوسف شعبان، تزوج 4 مرات، أولهما الفنانة ليلى طاهر، لمدة أربع سنوات، ومن ثم تزوج من ابنة الأميرة فوزية التي أنجب منها ابنته سيناء.

والزيجة الثالثة كانت من نصيب الفنانة الراحلة سهام فتحين ثم زوجته الحالية، وهي سيدة كويتية تُدعى إيمان الشريعان، وأنجب منها ابنته زينب وولده مروان.