«سامية» تطلب الخلع: بيحطلي حبوب منع الحمل في العصير علشان مخلفش

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تتعدد أسباب قضايا الخلع في محاكم الأسرة، إذ لم تعد قاصرة على العنف الأسري فقط بل ظهرت مشاكل أخرى تتسبب في إقدام المرأة على تلك الخطوة، وداخل محكمة الأسرة بميدان الكيت كات وقفت «سامية.ط»، 30 عامًا، تروى أسباب طلب الخلع من زوجها.

جوزي حرمني من الإنجاب

قصة زواجهما استمرت 5 سنوات حتى انتهت باكتشافها خيانة زوجها لها لعدم الرغبة في الإنجاب: «مكنش ممكن أتخيل إن في رجالة تفكر بالأسلوب ده علشان رافض أنه يخلف يحرمني من الإنجاب».

بعد مرور العام الأول على زواجهما حاولت اكتشاف أسباب تأخير الحمل ولكن دون جدوى فلم يكن هناك سبب لتأخره، ولم تعاني من أي مرض يتسبب لها في تأخير الحمل، حتى تكتشف أن زوجها السبب في ذلك.

سامية: كان بيحط حبوب منع الحمل في العصير

إجراء العديد من التحاليل، كانت الوسيلة التي حاولت السيدة الثلاثينية من خلالها التعرف على أسباب تأخر حملها كل هذه السنوات: «أنا عمري ما تخيلت أن جوزي اللي عشت معاه 5 سنين يعمل معايا كده علشان رافض يخلف».

مذاق غريب في العصائر المختلفة لاحظته «سامية» وإصرار الزوج على إعداده لها جعلها تحاول التأكد من صحة ظنونها: «شكيت فجأة إنه ممكن يكون بيحط حاجة في العصير، ولما دخل المطبخ علشان يعمله اضطريت أراقبة من بعيد ولما شوفته وسألته اعترف إنه كان بيحط حبوب منع الحمل في العصير علشان مخلفش».

حالة ذهول شعرت بها الزوجة بعد اعتراف زوجها، جعلها تصمم على ضرورة الانفصال: «رفضت أستمر معاه بعد خيانته ليا ولما رفض الطلاق رفعت عليه قضية خلع علشان أرتاح منه، واتنازلت عن كل حاجة علشان انفصل».