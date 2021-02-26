القصة الكاملة لـ ابتسام القاضي بعد تصدرها تريند فيسبوك بـ«البسوا واسع»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال الآونة الماضية، تصدرت المصممة والبلوجر ابتسام القاضي، تريند موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ابتسام القاضي صاحبة حملة «البسوا واسع» التي شغفت بحب الملابس الفضفاضة وتصميمها والترويج لها، بجانب دراستها للطب، قررت إطلاق حملة دعت فيها الفتيات لارتداء ما أسمته «الملابس الشرعية»، وكيفية تنسيق الملابس الواسعة ذات الألوان الزاهية، فضلًا عن إطلاق علامة تجارية لتلك الملابس.

هجوم على ابتسام القاضي

وعلى الرغم من استهداف «ابتسام» بعض الفتيات بعينها، إلا إنها خلال الفترة الأخيرة تعرضت لهجوم لاذع من بعض الفتيات، حيث وصفها البعض إنها تبعُد عن اللباس الشرعي بسبب ألوانها المُلفتة، ما دفعها للخروج منهارة بمقطع مصور تطلب فيه الكف عن الهجوم عليها.

دعم ابتسام القاضي

وسرعان ما بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دعم الفتاة العشرينية، من خلال تدشين مجموعة خاصة باسم «ادعم ابتسام القاضي»، مطالبين بوقف الهجوم عليها.

من هي ابتسام القاضي؟

- درست طب علاج طبيعي بجامعة القاهرة.

- تعمل بلوجر لأزياء المحجبات.

- تصمم الملابس الفضفاضة.

- أطلقت علامة تجارية باسم مجموعتها.

- يتابعها ما يقرب من 200 ألف متابع على فيسبوك.

- من مواليد محافظة سوهاج.

- أطلقت حملة باسم «البسوا واسع».