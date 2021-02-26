«السكرانشي».. آخر تقاليع المرتبطين: «لبسيه توكة في إيده» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، و«إنستجرام» أحدث تقاليع الفتيات والشباب المرتبطين، وهو ما يسمى «السكرانشي».

وجاءت التعليقات كالتالي: «فكرة لذيذة، لو مواحد لابس سكرانشي في ايده معناه ايه!، لما بنت بتبقى معجبة بواحد بتديله سراكنشي بتاعها، ولو هو كمان معجب هيلبس السراكنشي في ايده كتعبير عن إنه مرتبطين خلاص».

بات المنشور محط الاستفسار والسخرية من البعض، نظرًا لعدم معرفتهم بأصل الكلمة.

ويرصد «هن» في التقرير التالي مالا تعرفه عن «السراكنشي»:

ما هو السراكنشي؟

هي «التوكة» التي تستخدمها الفتيات في ربط الشعر، وتُصنع من أقمشة القطن، والستان، أو الحرير، وبداخلها «استيك» مطاط.

كيف تصنعين السراكنشي؟

الأدوات:

قطعة من القماش.

القماش.

مقص

خيط

إبرة

ربطة شعر

شريط قياص

5 طرق عمل السراكنشي بالفيديو

الجدير بالذكر إن فيلم «to all the boys i've loved before» الأمريكي، الذي انتج في 2001، كان القى الضوء على هذا الأمر من قِبل بطلي العمل، إلا أن عاد الأمر يتداول اليوم عقب 10 سنوات على مواقع التواصل الاجتماعي.