أبرزها "جمال العقل".. 6 أشياء يريدها كل رجل من حبيبته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن للمرء أن يقول إنه من المستحيل معرفة ما يفكر فيه الرجل، لديهم تفضيلات واعجابات معينة حول كيف يجب أن يكون شريكهم المحتمل، وهو ما تفشل النساء في فهمه على الإطلاق.

في بعض الأحيان، بغض النظر عما تفعله المرأة، لا يرضى الرجل أبدًا، لذلك، سألنا حول بعض الإجابات الصادقة من الرجال وتوصلنا إلى قائمة بالأشياء التي يريدونها في المرأة، وفقا لموقع " timesofindia".

جمال العقل

حتى لو كان البعض يبشر بأن العقل والقلب هو ما يريدونه جميعًا في المرأة، داخليًا، الأمر مختلف في الواقع، يعتمد الرجال على صورهم كثيرًا ولذا فهم يبحثون حقًا عن امرأة جميلة يمكنها أن تحمل نفسها بطريقة أنيقة وممتعة ومدهشة، في بعض الأحيان يفضلون المظهر على الصفات الجيدة التي يمكن أن تكون ضارة جدًا بشخصيتهم، لكن العقول هي أيضًا خانة اختيار رئيسية في القائمة لجميع الرجال.

استقلالية جذابة

يكره الرجال بشدة النساء المتعلقات ويهدفون إلى الابتعاد عنها قدر الإمكان، ليست مفاجأة، لكن الرجال يميلون إلى التركيز على النساء المستقلات، على عكس الاعتقاد بأن الرجال يريدون أن يكونوا رئيسًا للمنزل، فإن ما يريدونه هو مشاركة أمور المنزل مع شخص يمكنه دعم العلاقة والمساهمة فيها بكل طريقة ممكنة.

قراءة الأفكار بذكاء والتواصل المستمر

يكره الرجال الاضطرار إلى تخمين سبب غضب أو إحباط المرأة، حتى لو بدت الأمور واضحة، فإنهم يفضلون إجراء محادثة مفتوحة وصادقة مع شركاء حياتهم، التواصل الشفاف هو ما تتطلبه كل علاقة لتعمل بشكل صحيح دون أي سوء فهم.

الشعور بالتقدير

يحب الرجال أن يشعروا بالحاجة والتقدير من زوجاتهم، كل ما يحتاجه الرجال في بعض الأحيان هو القبلات العشوائية أو تصرفات غير متوقعة تدل على الحب.

عدم المبالغة في تقدير الملابس المثيرة

صحيح أن الرجال يفضلون التواجد حول نساء يمكن أن يشعروا بالراحة معها، ومع ذلك، فإن الجدول الزمني الثابت لهذا ليس جذابًا طوال الوقت، سيحبها الرجال إذا ظهرت النساء في ثوب مذهل، وعلى استعداد للخروج لتناول العشاء، أيضًا، تلعب الأزياء أدوارا لطيفا في غرفة النوم بالنسبة للعديد من الرجال.

قلب قاس ودافئ

يريد الرجال شريكة قوية مع الآخرين، تكون أيضًا عطوفة ولطيفة معه وليست متكبرة، الرجل يريد دائمًا امرأة يمكنه التباهي بها أمام أصدقائه.