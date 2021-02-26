بينها علاج الأكزيما.. 8 فوائد مدهشة لتناول حليب الحصان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

ظل استهلاك الحليب على أساس منتظم عادة صحية في العديد من العائلات عبر ثقافات مختلفة في العالم.

ولا يمر يوم واحد مع استهلاك منتجات الألبان، وتفرز حيوانات مثل البقر والجاموس والماعز والحصان الحليب الذي يمكن أن يستهلكه الإنسان لفوائده الصحية.

ويُستهلك حليب الحصان على وجه الخصوص من قبل الأشخاص في عدد معين من الدول بالعالم، كونه يضيف قيمة هائلة لصحة الإنسان من نواحي كثيرة، نستعرضها لكم وفقا لموقعي "organicfacts" و"veryrareonline".

1- يعالج الأكزيما:

في الطب التقليدي، تم وضع حليب الحصان على بقع من الالتهابات الموجودة على الجلد، مثل تلك التي تسببها الأكزيما أو الصدفية أو الوردية أو أي تهيج آخر، ويمكن أن يساعد خلط حليب الفرس مع الصبار أو زيت جوز الهند في تخفيف هذا الانزعاج بسرعة.

2- يساعد في الهضم:

مع وجود نسبة أقل من الكازين في حليب الحصان مقارنة بالحليب العادي، يمكنك إعطاء معدتك دفعة مضادة للبكتيريا، نظرًا لأنه غني أيضًا ببعض الأجسام المضادة التي يمكن أن تعيد توازن بكتيريا الأمعاء وتقلل من أعراض الإمساك والانتفاخ وعسر الهضم.

3- يحسن صحة العظام:

مع وجود تركيزات أعلى من المعادن مقارنة بحليب البقر، يمكن أن يساعدك على منع ظهور هشاشة العظام ومساعدة عملية التمثيل الغذائي لديك على العمل بشكل طبيعي مع تقدمك في العمر.

4- يقلل من ضغط الدم:

يوجد مستوى ملحوظ من البوتاسيوم في حليب الحصان، والذي يعمل بمثابة موسع للأوعية الدموية، ما يقلل من التوتر في الأوعية الدموية والشرايين، وأيضا التقليل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

5- يزيل سموم الجسم:

توصلت الأبحاث إلى أن حليب الحصان له تأثير محفز على الكبد، ما يساعد الجسم على التخلص من السموم بشكل أكثر فعالية، وهذا يساعد في الصحة العامة، ويمكن أن يوفر دفعة لجهاز المناعة.

6- حصول جسم الإنسان على الفيتامينات:

يحتوي على أنواع عديدة من الفيتامينات مثل "أ" و"ج" و"ه"، وهذه الفيتامينات أعلى من الموجود في حليب البقر.

7- الحفاظ على مستويات الكوليسترول:

السعرات الحرارية الموجودة في حليب الحصان أقل بنسبة 50٪ تقريبًا من تلك الموجودة في حليب البقر، هذا يضمن الحفاظ على مستويات الكوليسترول في نسبة صحية في جميع الأوقات.

8- توسع الأوعية:

يساعد حليب الحصان في عملية توسع الأوعية التي لا تعدو أن تقلل الضغط في الشرايين والأوعية الدموية، وهذا بدوره يقلل من مستويات ضغط الدم لدى البشر، والمعدن الأساسي الذي يساعد في ذلك، هو المستويات العالية من البوتاسيوم في حليب الحصان، هذا يساعد الناس على حماية أنفسهم من السكتات الدماغية وتصلب الشرايين والأمراض المرتبطة بالقلب.