6 أعراض تشير إلى "تعب" كبدك.. وإليك طرق تحسين وظائفه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الكبد هو أحد أعضاء إزالة السموم في الجسم، ويقوم بالكثير من العمل الشاق كل يوم، ويمكن أن يتوتر إذا لم يتمكن من تحويل السموم إلى فضلات آمنة، فإنها تنتظر في أنسجتك الدهنية حتى يتم إخراجها من جسمك بمجرد أن يعمل الكبد بشكل طبيعي مرة أخرى.

وفيما يلي، 6 أعراض تشير إلى أن الكبد مثقل بالأعباء، وفق ما ذكر موقع "brightside".

1- الارتباك:

إذا كان الكبد مثقلًا بالأعباء، فلن يتمكن من تصفية الدم بشكل صحيح، نتيجة لذلك، يمكن أن تصل السموم إلى عقلك، وعندما يحدث هذا، قد تلاحظ أعراضًا مثل الارتباك ومشاكل الذاكرة وصعوبة اتخاذ القرارات.

2- انخفاض سكر الدم:

كبدك مسؤول أيضًا عن الحفاظ على مستوى السكر في الدم بشكل طبيعي، وعندما يتوتر الكبد، قد تواجه انخفاضًا مفاجئًا في مستوى السكر في الدم، وعادة، يتعين على الكبد معالجة وإنتاج الجلوكوز بعد تناول الوجبة، ولكن إذا لم يتمكن الكبد من إطلاق الجلوكوز المخزن في مجرى الدم، فإن مستوى الجلوكوز في الدم ينخفض بشكل كبير، ونتيجة لذلك، يتسبب انخفاض مستوى السكر في الدم في الشعور بالتعب والتهيج وعدم القدرة على التركيز.

3- اختلال التوازن الهرموني:

ينظم الكبد أيضًا هرموناتنا الجنسية، وقد يكون اختلال وظائف الكبد هو سبب عدم التوازن في مستويات هرمون الاستروجين والتستوستيرون، مما قد يؤدي في النهاية إلى مشاكل خطيرة مثل انخفاض الرغبة الجنسية وتفاقم أعراض الدورة الشهرية.

4- تقلب المزاج:

يعتمد مزاجك وذاكرتك على حالة عقلك، وعندما تدخل السموم إلى عقلك، فإنك تواجه مشاكل في تذكر الأشياء وتعاني من تقلبات مزاجية متكررة، بالإضافة إلى أن القلق والاكتئاب مرتبطان أيضًا بحالة الكبد، لذا إذا لاحظت مثل هذه الأعراض، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو استشارة أخصائي وإجراء فحص طبي قبل تناول أي أدوية مهدئات.

5- اضطرابات المناعة:

يعتقد أولئك الذين يصابون في كثير من الأحيان بنزلات البرد والالتهابات الفيروسية الأخرى بقوة أن السبب الرئيسي هو نقص فيتامين سي، لكن القليل منهم يعرفون أن الكبد يلعب دورًا حيويًا في بناء جهاز مناعة قوي، وهذا يعني أنه كلما كان الكبد أكثر صحة، كان يحارب الفيروسات والبكتيريا بشكل أفضل.

6- توقف التنفس أثناء النوم:

انقطاع النفس النومي هو اضطراب في النوم يتميز بتوقف التنفس مؤقتًا أو انقطاعه لفترة وجيزة لأكثر من 10 ثواني، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يُسد مجرى الهواء لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق، بالإضافة إلى أن الشخير هو أحد أكثر أعراض انقطاع النفس النومي شيوعًا، لذا إذا لاحظت أيًا من أعراض انقطاع النفس، فمن الأفضل أن يتم فحص الكبد لأن من المحتمل أن لا يعمل بشكل طبيعي.

طرق تحسين وظائف الكبد:

- أول شيء يجب أن تجربه هو اتباع نظام غذائي صحي، هذا لا يعني بالضرورة أنك بحاجة لتعذيب نفسك باتباع نظام غذائي قاسي، فقط حاول اتباع هذه القواعد البسيطة:

- تجنب الزيوت النباتية التي تسبب الالتهاب.

- تجنب تناول المشروبات الغازية.

- يجب أن يشتمل نظامك الغذائي على المزيد من الأطعمة الحيوانية والنباتية، والتي توفر العديد من الأحماض الأمينية الأساسية.

- قم بزيادة كمية الخضروات الورقية الخضراء التي تتناولها.

- قلل أو توقف عن المشروبات الكحولية تمامًا.

- تناول مصادر الكبريت مثل، البيض والثوم والبصل.