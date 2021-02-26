كورونا اليوم: سلالة جديدة في نيويورك.. والوفيات تتخطى الـ2 مليون عالميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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اكتشاف سلالة جديدة من كورونا في نيويورك قادرة على مواجهة اللقاحات المضادة

اكتشف باحثون أمريكيون سلالة جديدة مثيرة للقلق من فيروس كورونا في مدينة نيويورك، قالوا إنها قد تكون قادرة على مواجهة اللقاحات الجديدة المضادة للفيروس.

وقال فريق من الباحثين، بمعهد كاليفورنيا للتقنية، في تقرير، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، "إن السلالة الجديدة للفيروس تحمل طفرات تساعده في التهرب من الاستجابة المناعية الطبيعية للجسم، بالإضافة إلى آثار علاجات الأجسام المضادة أحادية النسيلة، التي تستخدم في بعض العقاقير الخاصة بكوفيد-19".

وأطلق الباحثون اسم "B.1.526" على السلالة الجديدة، وقالوا إنها ظهرت لدى الأشخاص المتضررين في أحياء متنوعة من مدينة نيويورك ومناطق في شمال شرقي الولايات المتحدة.

موديرنا تطور لقاحًا لسلالة جنوب إفريقيا

أعلنت شركة موديرنا الأميركية لصناعة الأدوية أنّ جرعات من لقاحها الجديد الذي يستهدف سلالة جنوب أفريقيا من فيروس كورونا قد تم إرسالها إلى المعاهد الوطنية الأميركية للصحّة من أجل إجراء تجارب عليها.

وقال رئيس الشركة ستيفان بانسيل "نحن نتطلّع لبدء التجارب السريرية للقاح المعزّز المضادّ للفيروس المتغيّر، ونحن ممتنّون للتعاون المستمر مع المعاهد الوطنية للصحّة لمواجهة هذا الوباء".

وتعدّ السلالة الجنوب أفريقية من بين أكثر طفرات الفيروس الحالية خطراً، لأنّها قادرة على تجنّب الأجسام المضادّة التي تستهدف السلالات الأقدم من فيروس كورونا، وفقًا لما ذكرت قناة لـ"سي إن بي سي" الأمريكية.

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 112.78 مليون والوفيات مليونان و605848 حالة

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 112.78 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و605848.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.