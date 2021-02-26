لقاحات كورونا تمنع المرض.. لكن هل توقف انتقال العدوى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يؤكد الخبراء أن طرح اللقاحات ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم ليس فقط لدرء الأعراض ولكن الفيروس نفسه، فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء انتشار العامل الممرض بشكل حاد وتسريع العودة إلى الحياة الطبيعية، وفقًا لما ذكرموقع medicalxpress.

وبحسب الموقع فإن التقارير أكدت أن أكثر الدول تحقيقًا لتلقي سكانها لقاح كورونا، منعت إلى حد كبير الإصابات بالمرض، ما برز سؤالًا حول ما إذا كانت اللقاحات تمنع العدوى أيضًا؟.

يقول مارك ليبسيتش- مدير مركز ديناميكيات الأمراض المعدية في جامعة هارفارد، إنه إذا كان التأثير الحقيقي على العدوى مرتفعًا جدًا، فسيكون ذلك خبرًا رائعًا لأن هذا هو ما نحتاجه لمناعة القطيع.

وأوضح أن مناعة القطيع تتحقق عندما يكون معظم السكان تم تلقيهم اللقاح، بنسبة تتراوح بين 60 إلى 80 في المائة، سواء من خلال التطعيم أو لأنهم أصيبوا بالفيروس ونجوا.

وأضاف أنه إذا كانت لقاحات فايزر واسترازنكا وربما لقاحات أخرى مصنوعة في الصين وروسيا والهند - تحمي بشكل سيئ من العدوى، فحتى الأشخاص الذين شمروا عن سواعدهم للحقن يظلون حاملين محتملين عن غير قصد.

وذكر بيتر إنجليش- استشاري في مكافحة الأمراض المعدية ومقره المملكة المتحدة ورئيس سابق للجنة الطب للصحة العامة التابعة للجمعية الطبية البريطانية، أن القلق الأكبر هو أن اللقاحات تمنع المرض، والاستشفاء والوفاة، لكنها لن تمنع انتقال العدوى بشكل كافٍ.

في هذا السيناريو، تواجه المجتمعات والاقتصادات التي تعاني بالفعل من الوباء ارتداء الأقنعة لفترات طويلة والتباعد الاجتماعي وعمليات الإغلاق القاسية إلى حد ما حتى يمكن الانتهاء من حملات اللقاح.

وقال إنجليش: "هناك أيضًا خطر أكبر من أن يتم طرح لقاح متغيرات الهروب مع استمرار انتشار الفيروس".

واستطرد بأن العديد من هذه المتغيرات - أكثر عدوى وفتكًا، والتي انتشرت بالفعل في إنجلترا وجنوب إفريقيا والبرازيل، حيث يجد فيروس كورونا صعوبة في العثور على مضيفات جديدة، وهي مرحلة يمكن التنبؤ بها في تطور الوباء.

لكن الدراسات الحديثة مع دراسات أخرى قيد الإعداد تعطي سببًا للتفاؤل، فتوفر الأبحاث التي تغطي جميع سكان اسكتلندا البالغ عددهم 5.4 مليون نسمة - خمسهم تلقوا تطعيمات فايزر أواكسفور استرازنكا، تحققوا من أن اللقاحات تمنع أعراض كورونا والمرض أكثر من 90 في المائة من الوقت.

يعترف المؤلفون بأن المستوى الحقيقي للحماية قد لا يكون بهذا الارتفاع لأن إسرائيل لا تختبر بشكل منهجي لـ COVID بين الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض.

وقال إنجليش: "إذا كان ذلك ممكنًا - وهذا هو السؤال الكبير - فلن نحتاج في النهاية إلى اتخاذ تدابير سلوكية مثل الإغلاق أو الأقنعة لمقاطعة الانتشار."

وقال: "أكثر ما يهتم به المجتمع العالمي ، والسؤال الذي أرادوا الإجابة عليه بسرعة، هو مدى فعالية اللقاحات في الوقاية من المرض" ، مشيرًا إلى أن التجارب السريرية صممت مع وضع ذلك في الاعتبار.

واضاف "حصلنا على اجوبة بسرعة لكننا لم نكن لنفعل لو حاولنا القيام بأشياء كثيرة في وقت واحد - خاصة أشياء مثل قياس التأثيرات على العدوى".

قال إنجليش: "محاولة معرفة عدد الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض ولكن يحتمل أن يكونوا معديين أمر صعب.. كيف يمكنك التعرف عليهم إلا إذا كنت تختبر الجميع بشكل روتيني؟"

وكتبت في نيويورك تايمز أنجيلا راسموسن- عالمة الفيروسات في مركز علوم وأمن الصحة العالمية في المركز الطبي بجامعة جورج تاون: "تشير البيانات المحدودة المتاحة إلى أن اللقاحات ستقلل جزئيًا على الأقل من انتقال العدوى، والدراسات جارية لتحديد ذلك بمزيد من الوضوح".