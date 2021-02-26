هل ستجعل سلالات كورونا الجديدة اللقاحات غير فعالة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

مر أكثر من شهرين منذ أن بدأت حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وتزامن مع ذلك ظهور عدة سلالات جديدة للفيروس، والتي يُعتقد أنها نشأت من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل، والتي ييحذر من أنها أكثر عدوى وقابلة للانتقال عن السلالة الأصلية، وأشارت أحدث الأبحاث أيضًا إلى دليل مذهل آخر، يفيد بأن سلالات الفيروس قد تقلل من فعالية اللقاحات.

ووفقًا لموقع timesofindia ففي الوقت الذي يشك فيه الكثيرون بالفعل في سلامة وإمكانية عمل لقاحات كورونا التي يتم استخدامها بشكل طموح في الوقت الحالي، هناك تساؤلات حول ما إذا كانت اللقاحات فعالة بما يكفي لمحاربة سلالات الفيروس الجديدة، وهل ستكون آمنة للاستخدام في المستقبل؟.

في الوقت الحالي، أثار انتشار طفرات كورونا الثلاث الجديدة مخاوف على مستوى العالم، بعد أن ظهرت الحالات الأولى من المملكة المتحدة والآن، لوحظ ارتفاع في عدد الحالات في نيويورك.

ويقال إن الطفرات الجديدة، ولا سيما تباين كينت، معدية على الأقل 50 مرة ، وتؤدي إلى زيادة الحالات المبلغ عنها بين الشباب والأصحاء، وأشار البعض أيضًا إلى مخاوف من أن البديل قد يشن أيضًا هجومًا شديدًا قد يحتاج إلى دخول المستشفى.

ومع ذلك ، في حين أن البلدان في جميع أنحاء العالم تشهد ارتفاعًا متكررًا في الحالات، فإن ما إذا كان مرتبطًا باكتشاف سلالات وتنوعات جديدة لم يتم إثباته سريريًا بعد.

هل اللقاحات تعمل ضد الطفرات؟

من منظور عام، عادة ما يتم تطوير اللقاحات للعناية بأي طفرات أو لقاح، وبالتالي فهي في الغالب آمنة للاستخدم، فمن المعروف أن الفيروسات، مثلها مثل غيرها من مسببات الأمراض، تتحور، فمن المعروف أن معظم اللقاحات التي تم تطويرها بعد البحث الإكلينيكي المطول تعمل ضد جميع المتغيرات بطريقة جيدة، وتتطلب بعض اللقاحات، مثل لقاحات الأنفلونزا، أيضًا تحديثًا سنويًا لمعالجة أي تغييرات في فيروس الأنفلونزا.

ومع جائحة كورونا، تم طرح اللقاحات للاستخدام بطريقة حقيقية، أصبح الأمر أكثر صعوبة، فلا يوجد إجابة موثوقة في الوقت الحالي.

لم يتم إطلاق اللقاحات بشكل أسرع من أي وقت مضى فحسب، ولكن ليس هناك أدلة كافية متاحة لدعم أو إنكار الأمر، سواء كانت اللقاحات فعالة أم لا.

هل سيؤدي إلى انخفاض معدل الفعالية؟

الطريقة التي يعمل بها اللقاح هي بناء الأجسام المضادة التي تمنع الضربات المستقبلية من قبل العامل الممرض المذكور، فمما نراه الآن ، فإن المتغيرات الجديدة تميل إلى غزو الجسم بسهولة أكبر، وتمرير بعض المستقبلات المناعية، مما يعني أنها قد تكون قادرة على منع بعض استجابة الأجسام المضادة.

وجدت الأبحاث الحالية، التي أجريت باستخدام نموذج لقاح موديرنا، أن الأشخاص الذين أظهروا استجابة أبطأ للأجسام المضادة مقارنة بالسلالة القديمة، بدأت موديرنا أيضًا دراسة سريرية للقاح تم تطويره حديثًا لاختبار فعاليته ضد سلالة جنوب إفريقيا الجديدة.

وقد لوحظ نفس الشيء مع لقاح فايزر، قد تخفض المتغيرات الجديدة معدل الفعالية، وبالتالي، قد لا تعمل بفعالية كما نرغب.

كما أن البحث جاري لمطوري اللقاحات الآخرين، بما في ذلك اكسفورد أسترازنكا، وبايونتيك وجونسون، وكلها يتم دفعها للاستخدام الآن، كما تم دفع لقاح جرعة واحدة من جونسون وجونسون ، والذي أظهر نتائج واعدة، إلى الدراسة مرة أخرى.

لا يزال يتعين على الناس الحصول على لقاح

وفقًا للدكتور رانديب غوليريا- طبيب في دلهي، فإن المتغيرات والطفرات قد تقلل من معدلات الفعالية، لكنها لن تعيق عمل اللقاحات تمامًا، مضيفًا بأن معدل الفعالية المنخفض يمكن أن يقلل من خطر الانتقال والخطورة .

ويقول: "هناك شيئان الأول هو فعالية اللقاح في الوقاية من الأمراض الخطيرة والوفاة، أستطيع أن أقول إن اللقاح سيمنع بالتأكيد المرض الخطير وبالتالي الوفيات الناجمة عن السلالات الجديدة أمر مثير للقلق، بقدر ما تعتبر الفعالية مصدر قلق، يمكن للمرء أن يجادل بأنه إذا كان لديك إجهاد، فقد تنخفض الكفاءة نظريًا قليلاً ولكن لدينا عازلة جيدة ، "

هل سيزيد من خطر الإصابة مرة أخرى؟

ما يجب أن نعرفه هو أن الإصابة مرة أخرى، حتى لو كانت نادرة، لا تزال احتمالًا كبيرًا أمامنا الآن، مع عدم وجود لقاحات.

تم تصميم اللقاحات المستخدمة في الوقت الحالي لتقليل مخاطر الانتقال والخطورة، ما إذا كان الأشخاص الذين تم تطعيمهم قد أصيبوا بكورونا مرة أخرى لا يزال قيد الدراسة، وسنعرف المزيد عنه فقط بمجرد توفر بيانات كافية.

في الوقت نفسه، هناك أيضًا باحثون متنامون يدعون أن السلالات الجديدة قد تزيد من خطر الإصابة مرة أخرى، لذلك يجب ألا يظل الناس محفوفين بالمخاطر وأن يتخذوا جميع الاحتياطات بجدية.