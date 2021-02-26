13 معلومة عن المطربة نداء شرارة.. عانت 10 سنوات من مرض بالكلى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت المطربة الأردنية نداء شرارة ضيفة على الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا» في برنامج «في الدوبليكس»، المذاع عبر فضائية «ON» وغنت بعض الأغاني الشهيرة على ألحان مختلفة.

هن يرصد لكم أبرز المعلومات عن نداء شرارة كما يلي:

1-مواليد 28 ديسمبر 1993 وعمرها 27 عاما.

2-ولدت في عمان ونشأت في حي القويسمة شرقي العاصمة الأردنية، لعائلة فقيرة وتعلمت الغناء من المطربات المصريات اللاتي حفظت أغانيهم منذ طفولتها، وأصيبت في صغرها بمرض في الكلى وظلت تتعالج لمدة 10 سنوات تتردد خلالها أسبوع كل شهر على المستشفى من سن 5 سنوات لسن 15 سنة.

3-حاصلة على درجة الدبلوم في التربية الخاصة وعملت كمدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة.

4-شاركت في عدد من المسابقات الغنائية في الأردن وكانت تغني أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، ولم تنجح فيها بسبب ارتدائها الحجاب وتمسكت بحجابها ومظهرها المحتشم.

5-قدم أصدقاؤها اسمها في برنامج المسابقات ذا فويس دون علمها.

6-فيديو مشاركتها في أول عروض برنامج المسابقات «ذا فويس» حقق قرابة 50 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب».

7-تردد أن والدها رفض مشاركتها في برنامج «ذا فويس» ونفى ذلك لاحقًا وأن الأمر كان مجرد مشكلة عائلة بسيطة وأبدى دعمه وتأييده لأبنته.

8-حصلت على لقب «ذا فويس» عام 2015.

9-تمتلك مواهب أخرى مثل التقليد والكتابة والتلحين وقد سبق أن أصدرت أغاني عديدة من كتابتها وتلحينها.

10-تلقت انتقادات كثيرة بسبب غنائها بالحجاب، وإعلان تمسكها به.

11-في سبتمبر 2016 أطلقت مبادرة «نداء الأمل»، التي تهدف إلى مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.

12-الملكة رانيا العبد الله عقيلة ملك الأردن كانت كانت أول من هنأ بفوزها بلقب «ذا فويس».

13-قدمت عددا كبيرا من الأغاني والأدعية، إضافة إلى إحيائها حفلات في مصر ودائما ما تحرص على الظهور بإطلالات محتشمة.