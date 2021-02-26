الامارات | دراسة بريطانية: "فايزر" يقلل خطر عدوى "كورونا" بعد جرعة واحد

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شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بريطانية: "فايزر" يقلل خطر عدوى "كورونا" بعد جرعة واحد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت نتائج دراسة بريطانية اليوم الجمعة أن جرعة واحدة من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 الذي تنتجه شركة فايزر بالشراكة مع بيونتيك يمكن أن تخفض بدرجة كبيرة خطر العدوى.
وحلل باحثون نتائج آلاف من اختبارات كوفيد-19 التي تجرى أسبوعيا ضمن فحوص المستشفيات للأطقم الطبية في كمبردج بشرق إنجلترا.
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