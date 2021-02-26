درة بـ«بيجامة» حرير في أحدث فوتوسيشن.. ومتابعوها: «قمر»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة التونسية درة، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدويوهات «انستجرام»، صورا من جلسة تصوير جديدة خضعت لها.

وخلال الصور، ظهرت «درة» بـ «بيجامة» من الحرير حمراء اللون، واعتمدت تسريحة الشعر الويفي المنسدل على ظهرها، وأرفقت عليها تعليقا، قائلة: «الذوق الأنيق حقًا يترافق عمومًا مع تميز القلب».

تفاعل المتابعون مع الصورة

وسرعان ما لاقت الصور، تفاعل الآلاف من متابعيها، فجاء من بين التعليقات، «جميلة كجمال بغداد»، «ربنا يحفظك»، «قمر».

درة تنشر آية قرآنية ورسالة غامضة على «إنستجرام»

وكانت نشرت «درة»، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات بـ«إنستجرام»، حكمة وتبعتها بآية قرآنية، دون كتابة أي تعليقات.

وخلال الحكمة التي شاركتها الفنانة التونسية، «إن لم تعش لنفسك.. لن يأتيك العالم ليدلك على الطريق الصحيح، الكل لديه أولويات بعيدة عنك تمامًا، فإن لم تحب نفسك لن يحبك الآخرين».

كما شاركت «درة» متابعيها: «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون».

سعر فستان درة في الفلانتين

بآلاف الجنيهات أثارت الفنانة التونسية الجدل حولها، بتنصلها من امتلاكها هي أو زوجها رجل الأعمال هاني سعد لسيارة فارهة كانت موجودة على مدخل الفندق الذي يقيمان فيه بدبي، ونشرت صور لمشاهير عالميين أمام نفس السيارة لتنفي عن نفسها أن تكون تلك هي هدية الفلانتين من زوجها هاني سعد، ورغم ذلك ارتدت درة فستان من اللون الأحمر لفلانتين باهظ الثمن.

تفاصيل إطلالة درة في الفلانتين

بفستان من اللون الأحمر اللامع، قصير «وانشولدر»، بقصات ضيقة عند منطقة الخصر، وينتهى عند أعلى ركبتيها، واختارت حذاء من اللون الأحمر له كعب عال، جاءت إطلالة الفنانة التونسية في عيد الحب.