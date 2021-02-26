شقيقة أحمد زويل تكشف تفاصيل حفل عيد ميلاده الأخير: وزع التورتة بنفسه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يُحيي العالم العربي والدولي، اليوم، الذكرى الـ75 لميلاد العالم الراحل أحمد زويل، الذي أثرى البشرية بعلمه وذكائه الحاد، لكن على جانب آخر، تحرص الدكتورة «نانا» شقيقة العالم الراحل، ذكراه بشكل مختلف، إذ تتذكر مواقفهما المختلفة والمميزة معا، والتي لا تغيب عن بالها لحظة منذ رحيل شقيقها العالم، على حد تعبيرها.

تفاصيل آخر عيد ميلاد لـ زويل

وخلال حديثها لـ «هن»، كشفت الدكتورة «نانا زويل» شقيقة العالم الراحل، كواليس احتفالها بآخر عيد ميلاد لشقيقها الأكبر، قبيل رحيله بأشهر، قائلة: «آخر عيد ميلاد لأحمد احتفل بيه معايا في البيت، وجبتله أصغر تورتاية لأنه كان بيحب التورت الصغيرة، وحطتله فيها شمعة واحدة، واحتفلنا سوا، وكان بيقطع التورتة بنفسه وبيوزعها على بناتي بإيديه».

واستكملت شقيقة العالم الراحل: «فاكرة تفاصيل اليوم ده كويس، وتفاصيل وتعبيرات وشه، والجاكيت اللي كان لابسه، وكان يوم حلو أوي».

شقيقة أحمد زويل: اعتاد شراء فستان العيد لي كل عام

ومن المواقف المميزة والخاصة التي تتذكرها الدكتورة «نانا زويل» بشكل مستمر، هو إهداء شقيقها العالم لها كيسا بداخله «قشر لب» إذ كانت طفلة فى هذه المرحلة وفارق السن بينهما 12 عاما، وكان يحرص العالم الراحل على توصيل رسالة لها وهي عدم إلقاء شئ على الأرض.

وتقول شقيقة العالم الراحل: «منذ ذكرياتي الخاصة معاه، إنه كان متعود يشتري لي فستان العيد كل سنة».

شقيقة «زويل» توجه رسالة له

وحرصت الدكتور «نانا» على توجيه رسالة خاصة لشقيقها العالم الجليل في ذكرى ميلاده، من خلال «هن»، قائلة: «وحشني جدا، مش بفكر لحظة إنه بعيد عني أو فارق الحياة، كل تفاصيلة الدقيقة عايشة جوايا، هو فخري دايما وأبدا، ودايما بفتخر بيه، ومش بحس إنه سابني لأنه دايما جوايا ومعايا».