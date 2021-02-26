قبل امتحانات الغد.. أكلات ومشروبات تساعد على زيادة التركيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أعلنت وزارة التربية والتعليم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي بداية من غد السبت 27 فبراير وحتى 9 مارس، إلكترونيا من المدرسة.

ولهذا نقدم للطلاب أطعمة ومشروبات لها القدرة على تقوية الذاكرة، والتي ينصح بتناولها ليلة الامتحان، وفقا لما نشره موقع "boldsky".

- عين الجمل

له قيمة غذائية عالية، وفوائده كثيرة لصحة المخ بصفة عامة، إذ إنه غني بأحماض الأوميجا-3 ومضادات الأكسدة، إضافة إلى الكربوهيدرات والبروتينات والألياف والأملاح المعدنية وبعض الفيتامينات، ما يساعد على تقوية الذاكرة وتحسين القدرات الذهنية بشكل عام.

- صفار البيض

أثبتت الأبحاث أن صفار البيض له قدرة كبيرة على تحسين الصحة العقلية للإنسان بشكل عام، خصوصًا فيما يتعلق بالذاكرة والقدرة على التركيز.

- الأفوكادو

يعتبر من الأطعمة الهامة التي تعزز صحة المخ نظرًا لاحتوائها على مضادات الأكسدة.

- السبانخ

لديها قدرة هائلة على تعزيز القدرة على التركيز وتحسين الذاكرة بشكل كبير، حيث أنها غنية بأحماض أوميجا-3، التي تغذي المخ وتعزز من قدرته على أداء مهامه.

- الشوكولاتة

الشوكولاتة الداكنة تعزز من تدفق الدم بالمخ، لذا فهي من الأغذية الهامة التي تساعد على التركيز وتقوي الذاكرة.

- البروكلي

من النباتات الغنية بالعناصر المفيدة التي تساعد في تنقية الجسم من السموم.

- المشروبات العشبية والعصائر

تساعد على تحسين الذاكرة بالإضافة لاحتوائها على مواد مضادة للأكسدة، كالشاي الأخضر، وكذلك المشروبات المهدئة للأعصاب، مثل اليانسون والكراوية والبابونج والزعتر، والعصائر الطازجة للفواكه الطبيعية.

نصائح وعادات مهمة لتقوية الذاكرة:

- أخد قسط كافٍ من النوم والراحة يومياً، حيث أكدت الدراسات أهمية النوم في تقوية الذاكرة، لذا يُنصح بنوم لمدة لا تقل عن سبع ساعات يومياً.

- الإكثار من شرب الماء، حيث يساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم، وبالتالي الحفاظ على الذاكرة وتقويتها.

- ممارسة التمارين الرياضية يومياً، وتحديدًا رياضة المشي لمدة ربع ساعة يومياً.

- تناول كميات كبيرة من الفاكهة والخضار يومياً خاصة قبل الذهاب إلى المدرسة وتقديم الامتحانات، ومن هذه الفواكه والخضروات الفلفل الحلو المشكل، والخيار، والبرتقال، والجزر وغيرها.

- احذر الإفراط في تناول الكافيين والقهوة، لأن هذه المواد تعمل على إدرار البول، بالإضافة إلى تأثيرها على الجهاز العصبي، لذلك يجب تجنب تناولها، حتى يستطيع الطالب الحصول على قدر كاف من النوم للمساعدة على التركيز والتذكر بشكل أفضل.