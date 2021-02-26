مخاطرة كبيرة.. هذا ما يحدث لجسمك عند وضع "الرجل على رجل" أثناء الجلوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

لدينا جميعنا طريقتنا الخاصة في الجلوس والشعور بالراحة، ولكن لمجرد أننا نشعر بالراحة لا يعني أنه مفيد لنا.

وتعد الطريقة الأكثر شيوعاً في الجلوس هو وضع الساق على أخرى، ولكن لها العديد من الآثار السلبية علينا ويجب التوقف عن فعلها، والتعلم الجلوس بشكل مستقيم طوال الوقت.

وفي التقرير نستعرض لكم هذا ما يحدث لجسمك عند وضع "الرجل على رجل" أثناء الجلوس، بحسب ما ورد في موقع "Brightside".

1- يمكن أن يسبب الشلل العصبي:

عندما تجلس بساقين متقاطعين لفترة طويلة فقد يتسبب ذلك في حالة تسمى الشلل العصبي، وتصبح غير قادرا على رفع قدمك، ويتسبب ذلك في تنميل العضلات وقد ينتهي الأمر بإصابة العصب الشظوي.

2- قد يسبب ارتفاع ضغط الدم:

أثبتت الدراسات أن وضع ساقيك عند مستوى الركبة يرفع ضغط الدم بشكل ملحوظ، لذلك ينصح الأطباء بعدم الجلوس بتلك الوضعية نهائياً إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم لأنها ستعرضك للخطر.

3- تقوس العمود الفقري:

أثبتت الدراسات أن الجلوس بتلك الوضعية لمدة 3 ساعات في اليوم، تؤدي إلى إمالة الكتف والحوض الجانبي، ما يؤدي إلى محاذاة الرأس إلى الأمام واختلال في العمود الفقري، ويسبب تصلب في العضلات.

4- يسبب آلام في المفاصل:

تلك الوضعية ليست سيئة فقط لمظهر جسمك ولكن تسبب أيضاً ألما في مفاصلك ويؤذي رقبتك وحوضك وأسفل ظهرك وركبتيك، لذلك إذا كنت تعاني من ألم في الركبة فلا تفعل تلك الحركة.

5- يسبب تورم الكاحل أثناء الحمل:

تجنبي الجلوس وقدميك متقاطعين وأنتِ حامل، فهذا غير آمن للطفل، ويسبب لكِ تورما في الكاحل وتشنجات في الساق، إذا وجهتي تلك التأثيرات فاجلسي وكلا قدميك على الأرض أو ارفعيهما.