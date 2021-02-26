أفكار هدايا يوم الأم من المجوهرات الراقية لأهم الدور العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 فبراير 2021 01:48 مساءً -

لأن الأم هي أغلى من في الكون بالنسبة للجميع، لا بد وأن نقدر حبها وتضحياتها لنا من خلال أجمل الهدايا التي تعبّر لها بشكل رمزي عن مدى حبنا في يوم الأم.

قلادة من مجموعة Wings Of Light لدار بياجيه Piaget

لطالما اعتبرت المجوهرات الراقية من أجمل الهدايا التي يمكن أن نهديها للأم في يوم الأم، بالأخص لأنها قطع فاخرة تبقى للأبد لتكون كل قطعة بمثابة ذكرى حلوة نستعيدها بعد زمن في ذاكرتنا. لذلك، اخترنا لك اليوم مجموعة من أفكار هدايا يوم الأم من آخر إصدارات المجوهرات الراقية لأهم الدور العالمية التي تناسب مختلف الأذواق، كي تنتقي منها لنفسك أو لوالدتك.

تابعي المزيد: أجمل موديلات أساور ذهب من مجموعات المجوهرات الراقية 2021

أفكار هدايا يوم الأم من المجوهرات الراقية

أساور راقية أجمل هدايا يوم الأم

سوار من مجموعة Eblouissante لدار شانيل Chanel



زيّني معصمك هذا العام بأجمل تصاميم الأساور الراقية من آخر إصدارات دور المجوهرات العالمية، والتي تعتبر من الهدايا المثالية ليوم الأم.

وقد اخترنا لك من دار شانيل Chanel سواراً فاخراً من مجموعة Eblouissante المصممة من الذهب الوردي، والمرصعة بالألماس واللؤلؤ الوردي المفعم بالأنوثة.

ولمحبات المجوهرات الناعمة ذات التفاصيل الدقيقة في الوقت ذاته، اختاري من ميسيكا Messika سواء من الذهب الأصفر مرصع بأحجار ألماس «باغيت» مميزة، مع حبة ألماس كبيرة في الوسط.

قلادات راقية أجمل هدايا يوم الأم

قلادة Ruban Canotier من شانيل Chanel



لإطلالة فاخرة بقلادات راقية مميزة، اختاري من دار شانيل Chanel قلادة Ruban Canotier المرصعة بالألماس وذات التصميم الفريد من نوعه الذي يعيد إلى ذاكرتنا رحلتنا إلى البندقية في إيطاليا، حيث تأخذ شكل قبعة بحارتها وألوان ملابسهم المتمثلة بالكحلي والأبيض والأحمر.

وإذا أردت أن يكون التعبير عن حبك لوالتك واضحاً كعين الشمس في يوم الأم، يمكنك أن تنتقي من دار شوبارد Chopard قلادة Coeur التي تحمل شكل قلب، والمصممة من الذهب الوردي مع ترصيعات من الألماس المتلألئ.

تابعي المزيد: موديلات سلاسل ذهب جنزير موضة 2021

خواتم مرصعة بالأحجار الكريمة أجمل هدايا يوم الأم

خاتم مرصع بالأحجار الملونة واللؤلؤ من فابرجيه Faberge



تألقي في يوم الأم بأجمل تصاميم الخواتم الفاخرة التي قدمتها دور المجوهرات العالمية مؤخراً ضمن أحدث الإصدارات. وقد لفتنا خاتم مصمم من الذهب الأبيض ومرصع بالأحجار الكريمة بألوان الربيع مع اللؤلؤ الذي يعتبر من آخر الصيحات هذا الموسم من دار فابرجيه Faberge. نسقيه مع ملابس بطبعات الورود لإطلالة متكاملة ترحيباً بالربيع.

كما وأعجبنا من هلامة فواز غروزي Fawaz Gruosi خاتم بتصميم مميز مرصع بالألماس وحجرين كريمين وردي وأزرق لذوات الأسلوب الشبابي المرح.

تصاميم بروش راقية أجمل هدايا يوم الأم

بروش Noeud من بوشرون Boucheron

إذا كنت من عاشقات الإطلالات الأنيقة بالأخص البليزر والقمصان، يعتبر البروش إذاً من أجمل الهدايا ليوم الأم. وقد انتقينا لك من دار بوشرون Boucheron بروش Noeud مميزاً بشكل عقدة كما معنى اسمه مرصع بأحجار الألماظ الفاخرة.

وهو يناسب صاحبات الذوق الرفيع والناعم.

تابعي المزيد: أجمل موديلات خواتم مرصعة بالأحمر