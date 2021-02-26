تعرفي على الطرق الصحية لتخزين لبن الأم لإرضاع طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

بالرغم من الفوائد الكبيرة للرضاعة الطبيعية لكل من الطفل والأم، إلا أنها تسبب إحراج للأم في أغلب الأوقات أثناء خروجها من المنزل، لذا فإن الحل الأمثل هو تخزين اللبن.

نستعرض شروط تخزين لبن الأم والمدة الصالح فيها للاستخدام، وذلك وفقاً لما ذكره الدكتور أشرف قاسم أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة عبر صفحته على "فيسبوك".

- يتم شفط الحليب من ثدي الأم بواسطة الشفاط اليدوي أو الكهربائي أو التعصير باليد، ثم حفظه مباشرة في أكياس الثلاجة في حالة تخزينة بالفريزر أو الثلاجة.

- مراعاة غسل اليدين قبل وبعد الانتهاء من عملية الشفط.

- يُحفظ لمدة 4 ساعات في درجة حرارة الغرفة.

- يحفظ لمدة 4 أيام بالثلاجة "حوالي 4 درجة مئوية".

- صالح لمدة 3 أشهر عند تخزينة بالفريزر في حرارة 9- إلى -15 مئوية.

- يظل صالحا للاستخدام لمدة 6 أشهر في حالة حفظه بالديب فريزر "عند درجة 18 تحت الصفر ".

- مع كل عبوة تخزين يجب وضع ورقة مدون بها تاريخ ووقت التخزين.

- عند إخراج الحليب من الفريزر ووضعه بالثلاجة، يجب استخدامه في خلال 24 ساعة فقط، أما إذا احتفظت به خارج الثلاجة، فيتم استخدامه خلال ساعة واحدة.

- تجنبي تماماً إعادة تجميد الحليب مرة أخرى بعد الذوبان، في هذه الحالة يصبح غير صالح للاستخدام.

كيفية تسخين حليب الأم بعد تجميده:

- احذري تسخينه بالميكروويف أو البوتجاز، وذلك لأنه يفقد قيمته الغذائية، الأفضل هو وضع اللبن بحمام ماء دافيء ثم رجه لكي تختلط مكوناته مرة أخرى بعد فصلها بعملية التخزين.

- في حالة اللبن المجمد بالفريزر يمكنك وضعه على رف الثلاجة قبل ليلة من الاستخدام لكي يذوب، ثم وضعه بحمام ماء دافء قبل الرضعه مباشرة.

وهناك عدة أمور تُعد طبيعية لحليب الأم المُخزن كالرائحة الحامضية للبن، لا داع للقلق فهذا يعني أن دهون الحليب قد تكسرت ودليل على زيادة إنزيم الليباز بسبب التجميد، يمكنك تفادي ذلك بتبريد اللبن بالثلاجة أولاً قبل تخزينة بالفريزر.

وأيضاً قد تلاحظين انفصال اللبن لطبقتين طبقة الحليب والثانية هي طبقة القشدة أو الدهون الطبيعية في الحليب، فقط رجيه قبل اعطاءه لطفلك مباشرة.