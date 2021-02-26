للفتيات.. 10 طرق تساعدك في التغلب على التعلق الشديد بالأشخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هناك العديد من العلاقات التي توصف بأنها علاقة "إدمانية"، وهي الاستمرار في حبك لشخص ما حتى في ظل وجود آثار سلبية واضحة في شخصيته وأفكاره، ما يجعلك تشعري في في النهاية بعدم القدرة على تحمل هذه العلاقة.

لذا نستعرض لك في التقرير التالي، بعض الطرق التي تساعدك على التغلب لحبك وإدمانك لشخص ما، بحسب ما جاء في موقع"wikiHow".

- يجب عليك التخلص على الفور من الذكريات المتعلقة بهذا الشخص، مع ضرورة البحث عن مصدر سعادة آخر.

- يمكن تفريغ طاقتك السلبية تجاه هذه العلاقة باستخدام الكتابة وتدوين مشاعرك تجاه هذه العلاقة، وعن تصرفاتك، فالكتابة بشكل يومي ستساعدك عن التخلص من هذه العلاقة.

- احرصي على التركيز على نجاحك في أداء عملك، إذ تساهم هذه الطريقة في عدم التفكير في الأشياء السلبية، فضلا عن الحصول على ترقية كبيرة.

- حاولي الخروج مع الأصدقاء المقربين أو أفراد عائلتك، لقضاء وقت ممتع في التنزه والتسوق، حتى لاتشعرى بافتقاده.

- في حالة وجود الشخص في الأماكن التي تتردي عليها، يجب عليك تغير مكان العمل أو البحث عن مكان جديد ولو لفترة مؤقتة، لتخطى هذه المرحلة.

- إذا كنت تتجاهلين ذاتك بسبب علاقتك العاطفية السابقة، يوصي بتجربة العديد من الأنشطة التي تشغل أوقات فراغك والبحث عن هواية جديدة لتطوير ذاتك، وممارسة التمارين الرياضية.

- يجب أن تقرري ما ستفعليه في حالة محاولة الطرف الآخر معاودة التواصل معك، أو إذا صادفت ذلك الشخص مرة أخرى.

- تجنبي البدء في قصة حب جديدة لتعويض فقدانك للشخص، لذا ينصح بضرورة التأكد من مشاعرك تجاه أى شخص آخر.

- وإذا كنت تشعرين باكتئاب مزمن، يلزم بضرورة الذهاب إلى طبيب نفسي، لأنه سيساعدك على فهم أفكارك وكيف تخطى إدمانك للشخص.

- من السهل أن تفقد الاهتمام بنفسك عندما تشعر بالاكتئاب بعد نهاية علاقة غير ناجحة، لذا امنح نفسك المزيد من الوقت للاهتمام بنفسك، والحصول على قسط كافٍ من النوم، حدوث تغير في لون وقصة شعرك، السفر للأماكن ذات الطبيعة الخلابة.