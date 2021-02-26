طرق تنظيف الأنف للرضع باستخدام ماء البحر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يتعرض الرضع لانسداد الأنف وعدم القدة على التنفس بشكل طبيعي، وذلك لعدم قدرتهم على تنظيف الأنف لأنفسهم، كما أنهم لا يستطيعون التنفس من الفم، ما يؤدي لصعوبة في النوم والرضاعة والشعور بعد الارتياح، لذا يجب على الأم تعلم كيفية تنظيم الأنف للرضيع لمساعدته على التنفس بشكل مريح.

هناك عدة طرق لتنظيف الأنف للرضع

الطريقة الأولى

وفقاً للدكتورة نهى أبو الوفا استشاري طب الأطفال بقصر العيني، يكون باستخدام محلول الملح وماء البحر المتوفر بالصيدليات.

- طفلك بوضع النوم واسندي عنقه على ذراعك ورأسه مائلة قليلاً لأسفل، ثم ضعي قطرة من محلول الملح.

- امسحي الرذاذ الخارج بمنديل ويمكنك استخدام عيدان القطن لتنظيف الأنف من الخارج برفق.

الطريقة الثانية

وفقاً لدكتور هاني عصام أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، الشهير بـ"خال العيال" على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

الطفل يكون بموضع الجلوس أو الاستلقاء على أحد الجانبين، وضعي قطرة في كل أنف واضغطي على الأنف الاخرى لمساعدة الرذاذ على النزول، يمكنك تكرار ذلك عدة مرات أثناء التنظيف في حالة وجود بلغم ورذاذ بكثرة، الفيديو للتوضيح.

تنظيف الأنف باستمرار تساعد طفلك على التنفس بشكل أفضل ومساعدته على النوم والرضاعة دون معاناه.

تقلل أعراض نزلات البرد للأطفال دون الحاجة لعلاجات في حالة عدم وجود ارتفاع بدرجة الحرارة.

يمكنك استخدام محلول الملح وماء البحر لتنظيف الأنف عدة مرات باليوم.