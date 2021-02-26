منى فاروق تحتفل بعيد ميلادها: «أنا سنجل وأفتخر»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة الشابة منى فاروق، متابيعها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» خلال خاصية الفصص المصورة، عدة مقاطع حول احتفالها بعيد ميلادها.

وظهرت الفنانة في إحدى عيادات العناية بالبشرة، وهي تضع الماسكات التجميلية على بشرتها، وتستمع لإحدى الأغاني الرومانسية، قائلة: «يا سلام على العشق - أنا سنجل وأفتخر».

وأكدت الفنانة أنها تتقبل الهدايا في إطار احتفالاتها بعيد ميلادها، التي شاركت جزء من احتفال أصدقائها به، عير حسابها الرسمي.

منى فاروق تعلن نتيجة تحاليلها

وكانت منى فاروق، أجرت من قبل مسحة كورونا للاطمئنان على صحتها، بعد شعورها بأعراض برد خفيفة، وأثبتت سلبيتها، ونشرت حينها، عبر استوري إنستجرام الخاص بها، صورة من التحاليل، معلقة: «الحمد لله».

منى فاروق وعمر كمال

وشاركت فاروق، متابعيها، عبر حسابها الخاص على «إنستجرام»، مقطع فيديو برفقة مطرب المهرجانات عمر كمال.

وغنى كمال من مهرجان «بنت الجيران»، كما هنّأها بالعام الجديد: «كل سنة وأنت طيبة يا موني.. وإن شاء الله السنة دي أحلى من سنين كتير فاتت.. كعبك يا موني والله عليه القيمة».

وردت منى على الفيديو: «مع عمر كمال تريند مصر.. حبيبي سنة سعيدة عليك، وإن شاء الله على طول في نجاح، واللي جاى كله يكسر مصر، وأحلى مفاجآت قريب خليها على الله.. دعواتك».

منى تستعد للعودة للفن

وأعلنت فاروق، خلال الفترة الأخيرة، استعداها للعودة مرة أخرى للساحة الفنية، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، «أنا حاليا في مصر، لكل من سأل عني، وهناك مفاجآت كتير الفترة المقبلة»، مشيرة إلى عودتها للساحة الفنية.