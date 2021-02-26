أسر ياسين: البنت القوية المستقلة اللي بتهتم بنفسها بتجذب انتباهي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الفنان آسر ياسين، إن ما يهم الشاب في الفتاة هو أن تكون جميلة خارجيا، وذكية وتعتمد على نفسها ومسؤولة وتقدر من معها: «بقدر لما تكون البنت واخدة مسؤولية لوحدها وبتشتغل ومهتمة بنفسها وشكلها من غير احتياج لأي حد، بتحب إنها تكون مستقلة وقوية، ودي أكثر حاجة بتشد انتباهي».

وأضاف «ياسين»، خلال استضافته ببرنامج «السيرة» والذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني والمذاع على فضائية «DMC»، أنه في إحدى المرات كان على علاقة مع فتاة، ولم يكن أحد يعرف بتلك العلاقة وحتى والدته، التي نصحته في إحدى المرات بعدم النزول من المنزل ولكنه قرر النزول، ليعترضه 5 شباب وهو مع الفتاة وضربوه أمامها ظنا منهم أنه شخص آخر: «لما رجعت قولت لأمي آمين لو هتقوليلي على إيه هسمعه بعد كدة».

وأكد أنه خلال مرحلة المراهقة تعرف على 4 فتيات في تلك الآونة، كما أنها كانت فترة مليئة بالمشاجرات وسرقة السيارة من والديه دون علمهما: «كنت متربي كويس ومكنتش بشوف المخدرات في الشوارع ومشربتهاش أبدا، وصحابي الصيع بستمتع معاهم وبكون قاعد بتفرج عليهم، وكنت بقعد ارصد أنماط أشخاص ونماذج»

وأشار إلى أنه لم يكمل في 3 علاقات من الـ4 علاقات التي دخلها، حيث كانت آخرهم مع زوجته، بسبب الحظ والنصيب، وكان يري نفسه عصبيا بشكل كبير وهو ما كان يؤثر على استمرار العلاقة.