9 عادات يومية تجعلك تكسب وزنا إضافيا.. احذر القيام بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

قد لا يكون الجمع بين الوجبات الصحية والتمارين الرياضية المنتظمة، وخطة إنقاص الوزن المدروسة، كافياً لمساعدتك على التخلص من الوزن الزائد.

هناك بعض العادات اليومية التي يجب تجنبها من أجل إنقاص الوزن بشكل فعال، نوردها لكم بحسب موقع "برايت سايد".

1- الأفوكادو:

الأفوكادو غني بالدهون الصحية غير المشبعة وغيرها من العناصر الغذائية المفيدة والمعادن ومضادات الأكسدة.

وبسبب هذه الفوائد، يميل الأشخاص إلى إضافتها إلى تناوله دون تتبع الكمية، ومع ذلك، فهو يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ما يعني أن الكثير منه لن يكون مفيدًا.

2- تجاهل وقت الغداء:

يتخطى بعض الأشخاص وجبة الغداء لأنهم يعتقدون أن تناول الطعام الخفيف مفيد لهم، ولكن قد يؤدي عدم تناول ما يكفي من الطعام إلى الشعور بالإرهاق والتوتر، ما يؤدي إلى زيادة الرغبة الشديدة في تناول الطعام والشراهة في تناول الطعام غير الصحي فيما بعد، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي إلى اختلالات هرمونية تمنعك من حرق الدهون.

3- تفضل الجينز الضيق:

تساعد البناطيل الجينيز في خلق الوهم وتساعدك على الظهور بمظهر أنحف، لكن ارتدائها بشكل متكرر قد يؤدي إلى بعض المشكلات، حيث يضغط الجينز الضيق على الفخذين والأرداف، ما يمنع العضلات من أداء وظيفة الدعم، وبعد تعرضهم للضغط لفترة طويلة، يبدؤون في الترهل.

4- إهمال تناول الكربوهيدرات والدهون:

عدم وجود ما يكفي من الكربوهيدرات والدهون الصحية في وجباتك يؤدي إلى اختلال توازن نظامك الغذائي ويؤدي إلى زيادة الوزن، وللحصول على أفضل الفوائد الصحية، تأكد من أنك تستهلك في الغالب الكربوهيدرات المعقدة والدهون غير المشبعة.

6- تفضيل البقاء في المنزل:

إذا لم تعرض جسمك للضوء الطبيعي بشكل يومي، فقد تخزن المزيد من الدهون، ووفقًا لدراسة، عندما يخترق ضوء النهار جلدنا، فإنه يصل أيضًا إلى الخلايا الدهنية، بعد حدوث ذلك، يبدأون في تخزين كميات أقل من الدهون لأن قطرات الدهون تقل في الحجم ويتم إطلاقها خارج الخلية، لذا حاول الخروج والحصول على جرعة صحية من ضوء النهار الطبيعي لمدة نصف ساعة على الأقل يوميًا.

7- الشعور بالذنب:

قد يجعلنا تناول الطعام مع أصدقائنا وعائلتنا نستهلك طعامًا أكثر مما خططنا، أيضًا، وقد نشعر بالذنب لعدم إنهاء طبقنا، خاصةً عندما يقوم شخص ما بإعداد وجبة لذيذة لنا، ومع ذلك، فإن هذا الشعور يضر أكثر مما ينفع، مما يجعلنا نأكل، ونتيجة لذلك، نكتسب المزيد من الوزن.

8- تفضيل تناول القهوة بالحليب:

القهوة في حد ذاتها لن تفسد فقدان الوزن، ولكن ما تقرر إضافته إليها يسبب زيادة الوزن، وبدلاً من تناول فنجان بسيط من القهوة في الصباح، يختار الكثيرون المشروبات المحلاة بالحليب أو الكريمة، ويمكن أن يزيد السكر والدهون في هذا المشروب من حيث السعرات الحرارية، وتناوله بانتظام سيؤدي إلى زيادة الوزن بسرعة.

9- ليس لديك ما يكفي من المغنيسيوم:

هذا المعدن ليس فقط حيويًا لنبضاتنا العصبية والعضلات وصحة القلب، ولكن نقصه يمكن أن يفسد فقدان الوزن، ويساعد المغنيسيوم على تحسين حساسية الأنسولين والتحكم في الجلوكوز، بالإضافة إلى إنه له تأثير إيجابي على تحسين الوزن الصحي والحفاظ عليه.

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