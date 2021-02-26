فاكهة التنين: أنواعها وقيمتها الغذائية وفوائدها الصحية وكيف يمكنك تناولها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

فاكهة التنين، والمعروفة أيضًا باسم pitaya هي فاكهة استوائية تنمو على Hylocereus cactus ، وهو نبات متأصل في أماكن مثل جنوب المكسيك وأمريكا الوسطى، إلى جانب مظهرها الغريب، تحمل الفاكهة أيضًا العديد من الفوائد الصحية والقيم الغذائية.

تشتهر الثمرة بجلدها الأحمر الفاتح والقشور الخضراء، ويقال إنها تشبه التنين، ولهذا يطلق عليها فاكهة التنين، ومع ذلك، على عكس ميزاتها ، فإن طعم الفاكهة عادي تمامًا عند التحول من نكهات الكيوي إلى الكمثرى.

ونستعرض في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن فاكهة التنين، وفقا لـ" timesofindia".

أنواع فاكهة التنين

هناك ثلاثة أنواع من فاكهة التنين.

1 Hylocereus undatus –

المعروف أيضًا باسم pitahaya أبيض اللحم ، hylocereus undatus هو صبار يشبه الكرمة، يتكون من جلد أحمر فاتح، مرصع بمقاييس خضراء ولحم أبيض.

2- Hylocereus megalanthus

موطنه شمال أمريكا الجنوبية، هو نوع من الصبار ينمو من أجل فاكهة صفراء.

3- Hylocereus polyrhizus

المعروف باسم red pitaya، موطنه المكسيك، يتكون من جلد أحمر مع لحم أحمر ويشتهر بخصائصه المضادة للأكسدة العالية.

القيمة الغذائية لفاكهة التنين / البيتايا

بصرف النظر عن مظهرها الرائع والفريد من نوعه، فاكهة التنين غنية بالعناصر الغذائية الحيوية، منخفضة السعرات الحرارية ومليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية. لإعطائك نظرة أفضل على محتواها الغذائي، إليك ما يمكن أن يوفره كوب من فاكهة التنين لجسمك.

السعرات الحرارية - 136

البروتين: 3 جرام

الدهون: 0 جرام

فيتامين سي: 9٪

فيتامين (هـ): 4٪

الكربوهيدرات: 29 جرام

الألياف: 7 جم

الحديد: 8٪

المغنيسيوم: 18٪

الفوائد الصحية لفاكهة التنين

مثل العديد من الفواكه الغذائية الأخرى، فاكهة التنين لها العديد من الفوائد الصحية.

غنية بأنواع مختلفة من مضادات الأكسدة، فهي تساعد على حماية جسمك من الجذور الحرة التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض مزمنة وأيضًا إصلاح عملية الشيخوخة.

تشتهر فاكهة التنين أيضًا بمحتواها العالي من الألياف، والتي تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ومراقبة زيادة الوزن غير الصحية.

نظرًا لقيمتها الغذائية العالية، يمكن لفاكهة التنين أو البيتايا تقوية مناعتك أيضًا، يمكن لفيتامين C والكاروتينات الموجودة في فاكهة التنين أن تمنع دخول العدوى إلى جسمك، وبالتالي يمكن أن تمنع الأمراض.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استهلاك فاكهة التنين يمكن أن يحافظ على مستوى الأنسولين تحت السيطرة، ويقلل من الالتهابات في الجسم ويمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

طرق إضافة فاكهة التنين إلى نظامك الغذائي

على الرغم من صعوبة دمج فاكهة التنين في نظامك الغذائي، إلا أنه من السهل القيام بذلك، في حين أن الفاكهة قد تبدو مخيفة بسبب قشرتها السميكة ومظهرها الغريب، إلا أن تحضيرها بسيط للغاية، فيما يلي بعض الطرق لتناولها.

- استخدم سكينًا لتقطيع الفاكهة إلى نصفين.

- ثم خذ ملعقة واستخدمها لإخراج اللب من الفاكهة، يمكنك أيضًا رسم خطوط رأسية وأفقية بسكين حاد لتشكيل مكعبات من الفاكهة الصالحة للأكل، اضغط على الجزء الخلفي من الجلد، حتى تكشف المكعبات وتسهل إزالتها.

- يمكنك بعد ذلك تناولها كما هي أو إضافتها إلى السلطة أو صنع العصائر منها أو دمجها مع الزبادي.