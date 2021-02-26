الحقيبة الدلو نجمة موضة الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

تمثل الحقيبة الدلو (Bucket Bag) نجمة موضة الحقائب النسائية في ربيع/صيف 2021؛ حيث تتضمنها تشكيلات الماركات العالمية مثل Prada وFendi وLoewe وJimmy Choo وMarc O' Polo.

وأوضحت مجلة "Elle" أن الحقيبة الدلو هي حقيبة تتخذ – كما يبدو من اسمها – شكل الدلو، مشيرة إلى أنها تمتاز بطابع عملي للغاية؛ حيث إنها تسع أغراض المرأة المتعددة بفضل سعتها الكبيرة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الحقيبة الدلو تزهو بلون الكراميل اللذيذ، الذي يمتاز بطابع مبهج وجذاب، مشيرة إلى أنها تتناغم مع ألوان الربيع كالبيج والفانيليا والأصفر الفاتح والأزرق بلون الدنيم.

ويمكن تنسيق الحقيبة الدلو مع سروال جينز وكارديجان للحصول على إطلالة كلاسيكية، كما يمكن تنسيقها مع سروال جلد وقميص أكبر من المقاس (Oversize) للحصول على إطلالة كاجوال.

ويمكن أيضا تنسيق الحقيبة الدلو مع فستان ميدي "متوسط الطول" للحصول على إطلالة الهيبيز المتحررة، التي تستحضر روح السبعينيات الجريئة.