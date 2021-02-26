خطوة بخطوة.. طريقة عمل دجاج كتشاتري

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يأتي دجاج كتشاتري، على رأس قائمة الأطعمة الإيطالية الشهيرة، التي تتميز بمذاق خاص، وتتنافس المطاعم الإيطالية على تقديم الوصفات الأصيلة للزبائن.

ويقدم «هن»، الطريقة الأصلية لتحضير دجاج كتشاتري، خلال النقاط التالية:

مقادير دجاج كتشاتري

بصل

ملح

فلفل

مرقة دجاج

دقيق

عش الغراب

طماطم

ثوم مهروس

طريقة تحضير دجاج كتشاتري

- في الخطوة الأولى يجب تقطيع الدجاج، ووضعها في خليط من الدقيق والملح والفلفل.

- في الخطوة التالية يجب وضع الدجاج المُتبل في زيت غزيز داخل طاسة على النار، حتى ينضج.

- وضع عيش الغراب والبصل والثوم والطماطم والزيت في وعاء، ثم إضافة ماء ساخن عليه ومرقة دجاج.

- إضافة الدجاج على الخليط السابق، ووضعهم على نار هادئة.