محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

قال البروفيسور إنجو فروبوزه إن الرياضة تحافظ على اللياقة الذهنية أيضا، إلى جانب مزاياها الأخرى المتمثلة في تقوية العضلات وزيادة القدرة على التحمل وتنمية مهارات التوازن ومحاربة التوتر النفسي.

وأوضح عالم الرياضة الألماني أن دراسات كثيرة أثبتت وجود صلة بين النشاط البدني والمهارات المعرفية، خاصة في مرحلة الطفولة والشباب؛ نظرا لأن معظم خلايا المخ تتكون وتتشابك مع بعضها البعض في هذه المرحلة.

كما تساعد المواظبة على ممارسة الرياضة في الحفاظ على اللياقة الذهنية في الكِبر، ومن ثم تحمي كبار السن من الإصابة بالخرف وألزهايمر.

وللاستفادة من هذه المزايا يكفي ممارسة رياضة المشي بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا لمدة 45 دقيقة في المرة الواحدة.