طرق تنسيق ملابس بنية للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 فبراير 2021 01:36 صباحاً - اللون البني بدرجاته هو واحد من الألوان العصرية التي تربعت على عرش الموضة في عام2021 ، لا سيما في الشتاء؛ حيث يُعَدُّ لوناً دافئاً يسهل تنسيقه مع قطع الأزياء الأخرى، ومن وحي مدونات الموضة على إنسغرام نلهمك عدة أفكار لتنسيقه بأسلوب محتشم للمحجبات.



تنسيق اللون البني من إسراء مصطفى

إسراء مصطفى



تعتمد البلوجر المصرية، إسراء مصطفى، على تنسيق الأزياء المواكبة للموضة في مختلف إطلالاتها، وفي أحدثها اعتمدت على اللون البني بأسلوب حيادي مناسب للفتيات المحجبات؛ حيث تأنقت بفستان من الجلد البني المصمم بخصر ضيق وأكمام طويلة، وأكملته ببوت أبيض وحجاب مطبع بالزهور، وفي إطلالة كاجوال نسقت تنورة باللون البيج مع بلوزة شتوية ومعطف بني مزين بالأزرار الضخمة، وأكملت مظهرها بحجاب ناعم وإكسسوارات عصرية.

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خيارات شتوية باللون البني من مي محمد

مي محمد



فضلت الإعلامية والفاشن بلوجر المصرية، مي محمد، اختيار أزيائها لموسم الشتاء بدرجات اللون البني المواكبة للموضة، ومنه أطلت ببنطال باللون البيج مع بلوزة بيضاء ومعطف طويل بني مصمم بأكمام منفوخة لإطلالة عصرية، وأكملت ملحقات الإطلالة بدرجات اللون البني، وظهرت ببلوزة باللون البيج مع بنطال أسود واسع ومعطف طويل باللون البني المصمم بأكمام عصرية، وأكملت اللوك بوشاح للرقبة مصمم بكاروهات اللون البني، وارتدَتْ في الخيار الثالث فستاناً بنياً بقَصَّة منسدلة مع فستان بكاروهات اللون البني مصمم بأزرار ناعمة في المنتصف لأناقة بسيطة مع إكسسوارات من الجلد البني.

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ياسمين وجدي بأزياء اللون البني لذوات الجسم الممتلئ

ياسمين وجدي



لجأت البلوجر والمؤثرة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، ياسمين وجدي، في إطلالاتها لهذا العام للأزياء البنية المناسبة لذوات الجسم الممتلئ؛ حيث تزينت ببلوزة بنية مصممة برقبة مرتفعة مع تنورة بليسيه بيضاء ومعطف مصمم بكاروهات اللونين البني والأبيض، وفي إطلالة أخرى أكثر بساطة تجملت ببنطال باللون البيج مع معطف شتوي بنفس اللون مصمم بحزام للخصر، وزينته برسمة فتاة كرتونية بدرجات اللون البني، وكسرت رتابة الإطلالة ببوت أخضر.

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إطلالات كاجوال باللون البني من سماح

سماح



اعتمدت البلوجر والمصورة المصرية، سماح، على خيارات الأزياء الكاجوال باللون البني في مظهرها اليومي، ومنه اختارت بلوزة صوفية واسعة مصممة برقبة مرتفعة ونقوش صغيرة مع بنطال باللون البيج مرتفع الخصر مزين بحزام بني من الجلد، وأكملت مظهرها بحجاب باللون البيج وقبعة بنية لخيار ناعم، وتألقت في الإطلالة الثانية ببلوزة صوفية باللون البيج مزينة بنقوش اللون البني والأبيض مع بنطال باللون البيج من الجينز، وأكملت مظهرها بإكسسوارات اللون الأبيض.

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