صيحات جمالية للشابات من زينب فياض

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 فبراير 2021 01:36 صباحاً - نظراً الى ستايلها الجذاب وإطلالاتها اليومية الناعمة والأنيقة، أصبحت زينب فياض، ابنة النجمة هيفاء وهبي، من أكثر بنات الفنانات متابعة عبر إنستغرام، فهي تتميز باختياراتها الشبابية التي تواكب الصيحات الجمالية في عالم الموضة، بما فيها تسريحات الشعر والمكياج. ولذلك، نرصد لك مجموعة صيحات جمالية للشابات بإمكانك اعتمادها في إطلالاتك اليومية، استوحيناها من زينب فياض.



روج أحمر داكن مع تسريحة الشعر المنسدلة على جانب واحد

روج أحمر داكن مع تسريحة الشعر المنسدلة (الصورة من إنستقرام)



لإطلالاتك اليومية بإمكانك أن تعتمدي الروج الأحمر الداكن، فهو يناسب الأوقات كافة ويوفر للمرأة إطلالة جذابة، اعتمديه الى جانب الأيلاينر الناعم والبلاش الزهري الواضح، وتسريحة الشعر الناعم مع الأطراف الكيرلي المنسدلة على جانب واحد، وذلك على طريقة زينب فياض.

تابعي المزيد : مكياج عيون بارز مع أحمر الشفاه النيود





مكياج زهري مع تسريحة الشعر الويفي

مكياج زهري مع تسريحة الشعر الويفي (الصورة من إنستقرام)



تلهمك زينب فياض أيضاً إطلالة يومية مشرقة وحيوية جداً، ترتكز على المكياج الزهري المونوكروم الناعم، مع الأيلاينر الممدود عند زاوية العين الخارجية، والذي يرتكز على اللون الزهري الواحد لكل من العينين والشفاه والخدود، الى جانب تسريحة الشعر الويفي المنسدلة على الظهر.

تابعي المزيد : برنامج سكر بنات: حيل تجميليّة توفّر الوقت والمال



مكياج ناعم مع الشعر المستقيم والقبعة الرياضية

مكياج ناعم مع الشعر المستقيم والقبعة الرياضية (الصورة من إنستقرام)



إذا كنت ترغبين في إطلالة رياضية أنيقة تعتمدينها في الأيام العادية، بإمكانك أن تستوحي أجمل الأفكار من زينب فياض، كأن تستخدمي ظلال العيون الناعمة مع الأيلاينر العريض عند زاوية العين الخارجية فقط، وطبقات عدة من الماسكرا، والروج البني الفاتح. كذلك، استخدمي البلاش الخوخي على الخدين لمنح وجهك تورداً وجمالاً. واختاري الى جانبه تسريحة الشعر المستقيم المنسدل مع القبعة الرياضية السوداء.

تابعي المزيد : صيحات جمالية للشابات من ديما الأسدي



مكياج نيود مع الغرة النصفية المسحوبة وراء الأذن

مكياج نيود مع الغرة النصفية المسحوبة وراء الأذن (الصورة من إنستقرام)



يلائم المكياج الناعم بتدرجات النيود جميع الأوقات، خصوصاً أوقات النهار، لذلك بإمكانك أن تعتمديه مشرقاً وجذاباً على طريقة زينب فياض. مرري ظل العين النيود بدرجته الفاتحة فوق كامل الجفن العلوي وعلى خط الجفن السفلي، وحددي زاوية العين الخارجية بالكحل الأسود، أما الروج فاعتمديه باللون النيود الداكن ذي اللمعة الخفيفة. ولاكتمال الطلة، اعتمدي تسريحة الشعر المستقيم مع الغرة النصفية المسحوبة وراء الأذنين.

تابعي المزيد : تطبيق مكياج سموكي للعيون الخضراء