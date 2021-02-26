الامارات | «آرت دبي».. 50 معرضاً عالمياً في بيئة آمنة للمشاركين والزوار

شكرا لقرائتكم خبر عن «آرت دبي».. 50 معرضاً عالمياً في بيئة آمنة للمشاركين والزوار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «آرت دبي» عن قائمة المعارض المشاركة في نسخة 2021 من المعرض، مؤكداً التزامه بتوفير منصة حضورية للمعارض والفنانين من مختلف بلدان الجنوب العالمي. وستنتقل نسخة هذا العام إلى موقعها الجديد في مركز دبي المالي العالمي ضمن مساحة مشيدة خصيصاً للمعرض، لضمان استيفاء أعلى درجات الالتزام بالإجراءات الاحترازية المرتبطة بجائحة «كوفيد-19»، ما يوفر بيئةً آمنةً وسليمةً للمشاركين والزوار على حدٍّ سواء. وسيفتح المعرض أبوابه من 29 مارس وحتى 3 أبريل المقبل.

يقام المعرض بشراكة استراتيجية مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، وستستقبل نسخة هذا العام 50 معرضاً فنياً رائداً في الفنون الحديثة والمعاصرة من 31 بلداً، وذلك لتمثيل تشكيلة متنوعة من الفنانين والأعمال والممارسات، ما يعكس الهوية متعددة الثقافات التي تتميز بها مدينة دبي.

وإلى جانب المعارض الآتية من مراكز الفنون المشهورة والصاعدة من مختلف انحاء العالم، تشارك 10 معارض من إمارة دبي، لتعكس النمو المتسارع الذي تشهده الأسواق والساحة الفنية المحلية في الإمارة.

وقال المدير الفني لـ«آرت دبي»، بابلو ديل: «المعارض الحضورية هي الروح الحية والقلب النابض لعالم الفن والفنانين»، وأضاف: «فيما نحاول تلمّس طريقنا للخروج من آثار جائحة خطرة أصابت العالم، نشعر بالمسؤولية للقيام بكل ما في وسعنا لدعم الفنانين والمعارض».

نقطة تلاقٍ

«آرت دبي»، المعرض الفني الرائد في منطقة الشرق الأوسط، هو نقطة تلاقي الفنانين المحليين والإقليميين والعالميين. ومنذ انطلاقه سنة 2007، كان له الدور الريادي لدعم الفن والفنانين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا ومنطقة الجنوب العالمي، وذلك لتوسيع دائرة الحوار الفني في هذه المناطق بعيداً عن المنهجيات والتوجهات الغربية التقليدية.

وامتداداً لسمعة دبي المعروفة بكونها ملتقى للابتكار وحاضنةً للإبداع ومركزاً للتبادل المعرفي، يوفر «آرت دبي» منصةً مستدامةً للفنانين توفر لهم فرصة التواصل الفعال مع التراث الثقافي الغني.

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