الامارات | أين تذهب.. «ذا فاونتنز» الترفيهية تستقبل الزوار بـ «النوافير»

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «ذا فاونتنز» الترفيهية تستقبل الزوار بـ «النوافير» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 26 فبراير 2021

أعلنت إدارة وجهة «ذا فاونتنز» الترفيهية في ياس مول عن استعدادها لاستقبال الجمهور مجدداً ضمن الوجهة الترفيهية النابضة بالحياة كل يوم اعتباراً من الساعة 8.30 صباحاً، حيث يتمكن المقيمون والزوار في أبوظبي من الاستمتاع بخيارات منافذ الوجهة من الترّاسات الخارجية، إلى جانب العروض اليومية للنوافير الراقصة بين الساعة 12 ظهراً و11 مساءً، التي تبدأ كل 30 دقيقة على النحو التالي: من الساعة 12 ظهراً إلى الثانية عصراً - عرض النوافير الموسيقية، ومن الساعة 2.30 عصراً إلى السادسة مساءً - عرض النوافير من دون موسيقى، ومن الساعة 6.30 مساءً إلى 11 مساءً - عرض النوافير الموسيقية، وكما تقدم الوجهة بحلّتها الجديدة تجارب ترفيه متنوعة ترضي مختلف الأذواق والأعمار، بما تضمّه من 13 مطعماً ومنفذاً عائلياً، التي شملت أخيراً افتتاح كافيه رينفورست ومطعم رزوى غار.

وسيكون ضيوف وجهة «ذا فاونتنز» الترفيهية في ياس مول على موعد مع العروض الخاصة الموسمية للاحتفال بكل المناسبات، من بينها اليوم العالمي للمرأة، وعيد الأم، عبر مجموعة واسعة من المنافذ.تقدّم وجهة «ذا فاونتنز» الترفيهية وجبات الفطور والغداء والعشاء والوجبات الخفيفة، التي استلهمت من كل أنحاء العالم، ليستمتع بها جميع أفراد الأسرة.

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