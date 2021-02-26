الامارات | أين تذهب.. «فندق ديوكس النخلة».. تجربة طعام ملكية جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «فندق ديوكس النخلة».. تجربة طعام ملكية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 26 فبراير 2021

يدعو فندق ديوكس النخلة، التابع لرويال هايدواي، ذواقة الطعام لحجز إقامة شتوية، والاستمتاع بتجربة طعام جديدة لم يسبق لها مثيل، إذ يقدّم المنتجع الشاطئي الفاخر للضيوف عرضاً خاصاً مقابل 999 درهماً فقط للثنائي، يشمل وجبة فطور مجانية في مطعم جريت بريتيش الحائز الجوائز، وقائمة وجبات من ثلاثة أطباق على العشاء في مطعم خيبر أو ويست فورتينث ستيك هاوس، وغيرها من عروض الطعام.

ويحتلّ الفندق موقعاً حصرياً على جزيرة النخلة، وهو يتيح لرواده فرصة الاسترخاء على الشاطئ الخاص الواسع، والاستمتاع بالمسبح اللامتناهي والمسبح الداخلي، فضلاً عن تجربة الضيافة البريطانية الأصيلة. كذلك سيحصل الضيوف على وصفة أحد الأطباق الحصرية الخاصة بالفندق، والتي يتّبعها الطهاة الموهوبون لإعادة تطبيقها في المنزل.

وفي مطعم خيبر، سينطلق الضيوف في رحلة إلى عصر المغول، تحت القناطر التقليدية، وسط ديكورات المنسوجات المزخرفة، حيث سيتسنى لهم الاستمتاع بجملة من الأطباق الشمال هندية، والوجبات الخفيفة التقليدية. أما مطعم ويست فورتينث ستيك هاوس، فيتيح لضيوفه قضاء أمسية في الهواء الطلق.

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