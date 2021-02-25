محامي فتاة المنصورة: المحكمة حددت 8 أبريل لنظر دعوى إثبات نسب الطفلة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال سيد عبدالمنعم، محامي، فتاة المنصورة، الطالبة أمل عبدالحميد، الباحثة عن نسب طفلتها، أن محكمة الأسرة بمدينة أجا، في محافظة الدقهلية، حددت جلسة يوم الخميس 8 أبريل المقبل، لنظر دعوى إثبات نسب الطفلة «جودي»، التي أقامتها والدتها المعروفة إعلاميا بـ«فتاة المنصورة»، ضد «محمد خ. ع.»، حيث اتهمته بالخطف والاغتصاب، عام 2018 في مبنى غير مجهول، ما نتج عنه حمل الطالبة.

وتحاول الطالبة أمل اثبات نسب طفلتها، بعد أن أثبت تحليل البصمة الوراثية DNA أن المدعى عليه هو والد الطفلة.

المحكمة تقضي ببراءة المتهم

وكانت المحكمة قضت، مؤخرًا، بقبول الاستئناف المقدم من النيابة، بخصوص تأييد الحكم السابق ببراءة المتهم، بأن الطالبة المجني عليها كانت على علاقة عاطفية بالمتهم، وتطورت إلى الإنجاب ورفض الاعتراف بالطفلة، ولا يوجد شبهة خطف واغتصاب.

وقال المحامي في تعليقه على الحكم إن النيابة العامة في البداية اقتنعت بالأدلة، واستبعدت شُبهة الخطف والاغتصاب، مضيفًا في تصريحاته لـ «هن»: «محكمة الاستئناف لما طعننا فيها للأسف خدت بحكم محكمة أول درجة، رغم أنه في أول التحقيقات قال إنه ميعرفش، لكن لما تحاليل الـ dna أثبتت أن البنت بنته قال دي جاية من علاقة بالتراضي».

وأردف محامي أمل: «المحكمة لا تعليق عليها لها عقيدتها وشأنها، لأنها اقتنعت بصحة أقوال الولد الأخيرة، وهي عدم وجود شبهة اغتصاب»، وانهارت الطالبة بعد الحكم، خلال حديثها لـ «هن»: «أنا كدة حق بنتي ونسبها راحوا، البنت بقت قدام القانون بنت زنا، ومالهاش نسب، لأن قواعد الشريعة الإسلامية تمنع إثبات ابن الزنا، بحسب قاعدة الولد للفراش».

وكانت «هن» حصلت على نتيجة تحاليل البصمة الوراثية التي أكدت أن الطفلة هي ابنه المتهم باغتصاب أمل، رغم عدم اعترافه. بها.