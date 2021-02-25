محامي رانيا يوسف عن رفع نزار الفارس دعوى بحقها: قدمنا ملف ضده للسفير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علق طارق العوضي، محامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، ووكيل الفنانة رانيا يوسف، على بيان الإعلامي العراقي نزار الفارس، الذي أعرب خلاله عن استيائه من التهم الموجهه إليه من الممثلة المصرية، ما دفعه لتحريك دعوة قضائية، مطالبا بتعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه.

طارق العوضي: قدمنا ملف كامل للسفير العراقي ضد نزار الفارس

وقال «العوضي»، في أول تعليق على بيان الإعلامي العراقي لـ«هن»: «نرجوه أن يفعل ذلك ويتقدم ببلاغ رسمي.. علشان محتاجين نأخد بياناته كاملة من البلاغ اللي هيقدمه».

وعن مطالبة الإعلامي العراقي بتعويض بقدر 5 ملايين جنيه، علق المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، بأن التقاضي حق مكفول للجميع.

وأشار إلى أنه جرى تقديم ملف مدعم بالوثائق والمستندات للسفير العراقي في مصر عن التجاوزات والمخالفات التي حدثت من الإعلامي، فضلا عن شكاوى رسمية في الجهات المعنية، مشددا على أن الفنانة طالبت بإتخاذ إجراءات قانونية وتأدبية ضده وليست جنائية: «قالتلي مش عايزة تبقي سبب في حبس مذيع».

وكان نزار الفارس أعلن مقاضاة رانيا يوسف بتهمة السب والقذف والتشهير بحقه، مطالبا بتعويض يقدر بـ5 ملايين جنيه.

تفاصيل براءة رانيا يوسف

وكان طارق العوضي، تحدث عن تفاصيل براءة موكلته الفنانة رانيا يوسف من التهم المنسوبة لها، والتي تتضمن ارتكاب الفعل الفاضح وازدراء الدين الإسلامي والإفساد، والتي صدرت منذ أيام، قائلًا إن تصريحاتها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس عبر قناة «الرشيد»، تم «فبركة» أجزاء فيها.

وواصل خلال تصريحاته لـ«هن»: «عمل تركيب وفبركة وقص ولزق في الحلقة، رانيا ذكرت الآية القرآنية: أما بنعمة ربك فحدث، ردًا على سؤال عن رأيها في استعراض محمد رمضان لسياراته وممتلكاته، راح هو قص كلامها وركبه على إجابة سؤال استعراض مفاتنها»، مضيفًا أن الإعلامي ادعى علم الفنانة بالأسئلة قبل الحلقة، وهو أمر غير صحيح، حيث أن رانيا يوسف فوجئت بعدة أسئلة.

وأشار إلى أنها طلبت منه حذف إجابتها الخاصة بالحجاب، إلا أنه لم يفعل ذلك، مستطردًا: «عايز أأكد إن رانيا مدعتش لخلع الحجاب.. هى قالت رأيها الشخصي وليس الديني».