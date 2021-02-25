معلومات عن زوجة نادر حمدي صديقة الفنانين قبل لقائها مع منى الشاذلي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«استنوني مع زوجتي الجميلة ساره حسني.. مع الإعلامية المحترمة منى الشاذلي على CBC الجمعة 26 فبراير الساعة 9مساءاً».. بتلك الكلمات أعلن الفنان نادر حمدي، عضو فريق واما، عن أول ظهور إعلامي مع زوجته المنتجة سارة حسني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،عقب أسابيع معدودة من حفل زفافهما الحاشد، الذي شهد حضور عدد كبير من الفنانين والنجوم، من بينهم، أحمد فهمي وكريم فهمي وهنا الزاهد.

من هى زوجة نادر حمدي؟

«هن» يرصد أبرز المعلومات عن سارة حسني زوجة نادر حمدي، قبل لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، خلال الفقرات التالية.

- صديقة مقربة للفنانة هنا الزاهد.

- تجمعها علاقة صداقة بالعديد من الفنانين، من بينهم: أحمد فهمي وكريم فهمي وسلمى أبو ضيف.

- تعشق الحيوانات الأليفة، خاصة الكلاب.

- لم تعلن عن قصة حبها للفنان نادر حمدي في تصريحات إعلامية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

- ظهرت مع نادر حمدي في بعض الفعاليات، من بينها حصوله على جائزة في مهرجان نجم العرب 2021، الذي عقد في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» ما يتجاوز الـ60 ألف شخص.

- اختارت سارة الظهور بفستان طويل، يتميز بأنه يجمع بين اللونين الأبيض والشامبين، ومزين بنقوش بيضاء وفتحة جانبية، مع شعر منسدل يحمل بعض التموجات و«أكسسوري هيد» فضية مزودة بفصوص لامعة، في حفل زفافها على نادر حمدي في يناير الماضي.

ورد الفنان نادر حمدي على الانتقادات الموجهة لفستان زوجته في حفل الزفاف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: «هو أنا عندي سؤال لبعض الناس اللي نظرها ضعيف.. إنتو بجد فاكرين إن الفستان شفاف؟ ولا إنتو بتهلكوا في أي حاجة».

وكان الفنان نادر حمدي احتفل بزواجه من المنتجة سارة حسني في حفل حاشد، شهده عدد كبير من نجوم الفن والغناء والرياضة.