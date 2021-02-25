كورونا اليوم: احذر 7 علامات لتأثير الفيروس على دمك.. وأعراض غريبة تحدث دون إنذار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

أعراض غريبة تحدث بدون إنذار

هناك أعراض غريبة لسلالة كوفيد الجديدة والتي يمكن أن تحدث دون سابق إنذار؟.. وفقا لـ"timesofindia".

الأعراض هي: الخمول والتعب، الدوخة والضعف، آلام في العضلات والجسم، وآلام الجسم، والإسهال.

احذر 7 علامات لتأثير الفيروس على دمك

من القلب إلى الدماغ، يمكن لفيروس SARS-COV-2 أيضًا أن يتسبب في تلف الدم المتدفق عبر أجسامنا، مما يؤدي إلى أضرار ومضاعفات حتى في الشباب الأصحاء، يمكن أن تظهر مضاعفات مجرى الدم أيضًا في وقت لاحق كعلامات ما بعد كوفيد وتؤدي إلى مضاعفات مهددة للحياة، لذلك، يحذر الكثير من الأطباء المرضى من توخي الحذر في دراستهم والخضوع لفحوصات وقائية، حتى بعد الشفاء لمعرفة صحتهم، ونستعرض 7 علامات تحذيرية تكشف أن كوفيد-19 أثر على دمك، وفقا لـ"timesofindia".

الأعراض تتمثل في: تخثر الدم الشديد، تجلط الدم، انتفاخ أو التهاب جلدي غير عادي، تغير لون الجلد والطفح الجلدي، زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، أضرار في الرئتين والقلب، تلف الكلى.

الآثار الجانبية السبعة الأكثر شيوعًا للقاح كورونا

وفقا لموقع express، كل اللقاحات لها آثار جانبية، لكنه يجب النظر دائما إلى الفوائد المتوقعة الناجمة عن استخدام اللقاح وهي تحجيم انتشار الفيروس.

ونستعرض الآثار الجانبية السبعة الأكثر شيوعًا للقاح كورونا، وهي: الألم في موقع الحقن، والتعب، والصداع، وآلام العضلات، والقشعريرة، وآلام المفاصل، والحمى.

دراسة مقلقة توضح مدة عيش كورونا على أقمشة الرعاية الصحية

وجدت دراسة جديدة أن "كوفيد-19" وسلالات أخرى مماثلة من الفيروسات يمكن أن تعيش على الملابس وتنتقل إلى الأسطح الأخرى لمدة تصل إلى 72 ساعة، وبحثت الدراسة التي أجرتها جامعة دي مونتفورت (DMU) في ليستر في كيفية تصرف فيروس كورونا على ثلاثة أقمشة شائعة الاستخدام لدى الرعاية الصحية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال العلماء إن البوليستر يشكل أكبر خطر لانتقال العدوى، حيث يظل الفيروس المعدي موجودا بعد 3 أيام ويمكن أن ينتقل إلى أسطح أخرى، وأضافوا أن الفيروس استمر لمدة 24 ساعة على أقمشة قطن 100%، بينما ظل حيا على البولي قطن (نسيج مصنوع من مزيج من ألياف القطن والبوليستر) لمدة 6 ساعات فقط.