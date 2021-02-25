فيروس كورونا: 7 علامات تحذيرية تكشف أن كوفيد-19 أثر على دمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في حين أن فيروس كورونا الجديد قد يظل فيروسًا تنفسيًا، فإن تأثيره على الأعضاء الحيوية يمكن أن يكون عميقًا جدًا.

من القلب إلى الدماغ، يمكن لفيروس SARS-COV-2 أيضًا أن يتسبب في تلف الدم المتدفق عبر أجسامنا، مما يؤدي إلى أضرار ومضاعفات حتى في الشباب الأصحاء.

يمكن أن تظهر مضاعفات مجرى الدم أيضًا في وقت لاحق كعلامات ما بعد كوفيد وتؤدي إلى مضاعفات مهددة للحياة، لذلك، يحذر الكثير من الأطباء المرضى من توخي الحذر في دراستهم والخضوع لفحوصات وقائية، حتى بعد الشفاء لمعرفة صحتهم.

ونستعرض 7 علامات تحذيرية تكشف أن كوفيد-19 أثر على دمك، وفقا لـ"timesofindia".

فيروس كورونا وتجلط الدم: ما الذي يجعله شديد الخطورة؟

كوفيد-19 عدوى معقدة، مثلها مثل الرئتين أو القلب، يمكن أن تتسبب في تلف الدم المتدفق عبر الأوردة، وهو أمر حيوي لأداء صحي، يمكن أن يؤدي تخثر الدم، الذي يمكن أن يعطل تدفق الدم، إلى ظهور أعراض يمكن أن تكون خفيفة أو حتى مهددة، ببساطة، إذا كانت الجلطة الدموية تمنع مرور الدم المتدفق عبر الشريان أو الوريد، فإنها تتسبب في تلف الأنسجة وحرمان الأكسجين، مما قد يؤدي إلى موت الخلايا في هذا النسيج، في حين أن بعض تخثر الدم يعتبر أمرًا طبيعيًا، فإن ما يجعله مخيفًا في حالات COVID-19 هو تخثر غير طبيعي.

نظرًا لأن الفيروس ينشط أيضًا السيتوكينات والاستجابة الالتهابية في الجسم، يمكن للمرضى المصابين بـ كورونا توقع ارتفاع في حوادث التخثر في الجسم، مما قد يكون ضارًا.

نخبرك ببعض العلامات التحذيرية للمتاعب التي يمكن أن تكون بمثابة علامات على دخول كوفيد-19 إلى دمك:

كيف يمكن أن يؤدي كورونا إلى جلطات دموية؟

في حين أن السبب الدقيق غير واضح حتى الآن، فقد أشار العديد من الباحثين إلى أن خطر تجلط الدم في حالات كوفيد يرتفع بالنسبة لأولئك الذين يدخلون المستشفى.

يعتقد الباحثون أيضًا أن تخثر الدم يمكن أن يكون بسبب الوجود العالي لمستقبلات ACE2 المرتفعة بالقرب من الخلايا البطانية، مما يسهل الدخول إليها، السيتوكينات التي ينتجها الجهاز المناعي يمكن أن تكون مسؤولة أيضًا.

تخثر الدم الشديد

يرى الأطباء الآن معدلًا مرتفعًا بشكل صادم لمشاكل تخثر الدم لدى مرضى COVID-19 في المستشفيات، صغارًا وكبارًا، لا يمكن أن تكون مشكلة تخثر الدم منتشرة على نطاق واسع فحسب، بل إنها تحمل أيضًا أكبر قدر من المخاطر للأشخاص الذين يعانون من مشاكل لاحقة موجودة مسبقًا والتي يمكن أن تؤثر على تدفق الدم الصحي، بما في ذلك مرض السكري أو ارتفاع مستويات ضغط الدم أو أمراض القلب.

تجلط الدم

يمكن أن يكون تجلط الأوردة العميقة من الآثار الجانبية الأخرى التي تظهر بشكل متزايد لعدوى COVID-19 في الجسم، بالنسبة للبعض، يمكن أن يكون أيضًا بمثابة علامة غير عادية ولكن مبكرة للعدوى.

يمكن أن يحدث تجلط الأوردة العميقة عندما يهاجم الفيروس أوردة وبطانات الأطراف في الساقين، مما يتسبب في حدوث جلطات دموية، يمكن للجلطات أن تعطل تدفق الدم وتؤدي إلى انسداد مؤلم في كثير من الحالات، بينما تتشكل جلطات الأوردة العميقة عادةً في الفخذ أو أسفل الساق، إلا أنها قد تؤثر أيضًا في بعض الحالات على أجزاء أخرى من الجسم، وتتحول إلى حالة خطيرة إذا لم يتم الحصول على المساعدة في الوقت المناسب.

انتفاخ أو التهاب جلدي غير عادي

يعد الالتهاب المنتشر على طول الجسم من أكثر الأضرار التي يسببها الفيروس، عندما يهاجم الفيروس الجلد ويسبب التهابًا، يمكن أن يؤدي إلى جلطات دموية متعددة، والتي تتسبب بعد ذلك في التورم والآفات والنتوءات التي يمكن أن تكون مؤلمة في كثير من الأحيان، في الوقت الحالي، يشعر العديد من الخبراء أيضًا أن التورمات والتهاب الجلد يمكن أن تمر دون أن يلاحظها أحد، أو أن تكون أقل ملاحظة كعلامة خطيرة على COVID-19، مما يؤدي إلى تشخيص سيئ ومشاكل لاحقة، وأبلغ العديد من المرضى أيضًا عن معاناتهم من خدر وآلام في الأطراف أو الأصابع، وكلها مصنفة على أنها أعراض تجلط الدم.

تغير لون الجلد والطفح الجلدي

الطفح الجلدي، وتغير اللون، وهي ظاهرة غير عادية تشبه أيضًا أصابع كوفيد، هي أيضًا من الآثار المحتملة للفيروس الذي يتسبب في تلف مجرى الدم ويؤثر على الجلد، في حين أن ظاهرة أصابع COVID في حد ذاتها تُصنف الآن على أنها من أعراض COVID الغريبة التي يمكن أن تؤثر على الأطفال والبالغين، فقد أشارت الكثير من الأبحاث الأولية إلى أن المظاهر الجلدية هي السبب المحتمل للفيروس الذي يهدد تدفق الدم الصحي، يمكن أن يتسبب تلف الأوعية الدموية الطرفية أيضًا في حدوث طفح جلدي أزرق-بنفسجي-أحمر بالقرب من الجلد لدى أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس.

زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

تم ربط COVID-19 بشكل غريب أيضًا بزيادة أسبقية السكتات الدماغية بين المرضى (بدون أعراض، خفيف أو شديد)، حتى الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ مرضي لمشاكل القلب يمكن أن يتعرضوا لسكتات دماغية مفاجئة.

أضرار في الرئتين والقلب

لقد تم تفصيل الضرر الذي يسببه COVID-19 للعضوين الحيويين، القلب والرئتين،وفقًا للعديد من الأطباء، فإن السبب القوي الذي يجعل حتى المرضى الأصحاء يعانون من مشاكل مثل هذه هو تجلط الدم الحاد، يمكن أن تؤدي زيادة الضغط والتخثر إلى اضطرابات وعلامات شديدة بعد أسابيع أو حتى أشهر من محاربة الفيروس، ولاحظت دراسة نشرت في The Lancet Respiratory Medicine أن جلطات الدم يمكن أن تسد الرئتين وتسبب مشاكل، بما في ذلك ضيق التنفس.

تلف الكلى

وفقًا لدراسة مشار إليها بواسطة John Hopkins Medicine ، فإن انسداد الأوعية الدموية في الكلى بجلطات دموية يمكن أن يزيد من خطر إصابة المريض بالفشل الكلوي وحتى يعقد غسيل الكلى، يوجد الخطر الأكبر بالنسبة لأولئك الذين يعانون من شكل حاد من المرض.