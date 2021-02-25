معلومات عن الإعلامية لينا شاكر بعد إعلان إصابتها بالسرطان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت الإعلامية لينا شاكر، إصابتها بمرض السرطان، لتكرر تجربة والدتها مُجددًا، وذلك عبر منشور نشرته خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وقررت الإعلامية، نشر جلسة تصوير لها، ظهرت من خلالها بدون شعر تمامًا، مؤكدة أنها في مرحلة الكيماوي بالفعل، مطالبة متابعيها بالدعم.

وعلى الفور، قرر الإعلامي، شريف مدكور، وهو أقرب أصدقائها، دعم الإعلامية، بوضع صورتهما سويًا، وإعادة نشر تفاصيل إعلانها للمرض، مُطالبًا بالدعم والدعاء لها.

ويرصد «هن» خلال السطور التالية، معلومات عن الإعلامية لينا شاكر بعد إصابتها بالسرطان.

من هي الإعلامية لينا شاكر؟

- مذيعة بقناة نايل لايف.

- يتابعها أكثر من 1,465 متابع عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

- أُصيبت والدتها بالسرطان قبل وفاتها، حيث ظلت تعاني منه لمدة 11 عام ونصف.

- كانت أول الداعمين للإعلامي شريف مدكور في حربه ضد السرطان.

- نشرت صورة لطفلين، منذ عدة سنوات وأكد رواد مواقع التواصل أنهما أبنائها «آدم وعيسى».

- تصف نفسها عبر حسابها على موقع تبادل الثور والفيديوهات «إنستجرام» بأنها مقدمة برامج تلفزيونية، وعلى استعداد لاكتشاف التصوير الفوتوغرافي.

- وصفت الإعلامي شريف مدكور، صديقها بأن «ذوقه بلدي» في اختياراته للجنس الناعم.

شريف مدكور يدعم لينا شاكر

كان الإعلامي، شريف مدكور، أعلن إصابة الأخيرة، عبر حسابه الرسمي، على موقع «فيس بوك»، مدونًا: «صديقة عمري و اختي واللي كانت جنبي في مرضي كل لحظة من اول العملية لكل جلسات الكيماوي كانت جنبي تقويني وتقولي حتقوم و حترجع زي الحصان، وبعدي بسنة يجبلها نفس الهدية من ربنا و كانت في كل لحظه قوية راضية مش عارف أكتب إيه ولا إيه ربنا يتمم الشفا ليكي و لكل مريض سرطان».